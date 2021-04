MTU - Heutiger DAX-Gewinner, doch die Bullen müssen dranbleiben

Nun sind sie also da, die Zahlen des Triebwerkbauers MTU. Und wenig überraschend sind diese schlecht ausgefallen. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22 % auf 989 Mio. EUR. Das operative Ergebnis hat sich auf 86 Mio. EUR mehr als halbiert. Die Marge fiel von 14,3 auf 8,7 %. Nach Steuern verdiente MTU 58 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 128 Mio. EUR.

Vorstandsvorsitzender Reiner Winkler: „Beim Quartalsvergleich ist zu berücksichtigen, dass die ersten drei Monate 2020 ein sehr starkes Quartal waren, in dem die Corona-Pandemie noch keine Auswirkungen auf die Geschäftszahlen hatte. Wir arbeiten auch in der schwersten Krise unserer Branche weiterhin profitabel und sind zuversichtlich, dass wir die Ziele erreichen, die wir uns für das Gesamtjahr gesteckt haben.“

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Winkler. Demnach soll der Umsatz zwischen 4,2 und 4,6 Mrd. EUR betragen und die bereinigte EBIT-Marge bei 9,5 bis 10,5 % liegen. Gegenüber dem Krisenjahr 2020 würde dies eine deutliche Verbesserung darstellen.

Die Aktie hatte ich erst am Montag charttechnisch analysiert, weshalb es bislang kaum Veränderungen gibt. 210,40 EUR könnten ein kurzfristiges Ziel darstellen, selbst dann wäre der Abwärtstrend seit Januar intakt. Erst darüber sind Kurse bis hin zu 227,80 EUR erreichbar. Kurzfristig orientierte Anleger könnten Absicherungen nach dem heutigen Anstieg unter das Tief bei 198,40 EUR nachziehen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 3,98 4,45 4,90 Ergebnis je Aktie in EUR 2,63 5,23 6,82 KGV 79 40 30 Dividende je Aktie in EUR 1,25 1,96 2,60 Dividendenrendite 0,60 % 0,94 % 1,25 % *e = erwartet

MTU-Aktie

