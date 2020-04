Mutares will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will wie im Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2019 ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,30 Euro und der geplanten Dividende besteht die aktuelle Dividendenrendite bei 9,71 Prozent.

Der Konzernjahresumsatz kletterte im Jahr 2019 um 17 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro und überschritt erstmals die Milliarden-Euro-Marke. Das Konzern-EBITDA stieg auf einen Rekordwert von 79,2 Mio. Euro (Vorjahr: 49,1 Mio. Euro). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (adjusted EBITDA) stieg um 67 Prozent auf 7,5 Mio. Euro. Unter dem Strich stand ein Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA von 22,5 Mio. Euro (+ 12 Prozent).

Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie sei aktuell noch keine verlässliche Aussage zu den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Mutares Gruppe möglich, wie weiter mitgeteilt wurde. Es sei jedoch selektiv bei einigen Portfoliounternehmen ein deutlicher Einbruch der Ertragskraft anzunehmen. Im Gegenzug erwartet Mutares im Bereich M&A auf der Kaufseite jedoch spätestens im zweiten Halbjahr zusätzliche Opportunitäten.

Mutares wurde 2008 gegründet. Das Unternehmen erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden. Zum Jahresende 2019 bestand das Portfolio aus 14 Unternehmen bei denen über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt waren.

Redaktion MyDividends.de