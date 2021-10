NETFLIX - Leichte Gewinnmitnahmen

Die Netflix-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 13. Juli 2020 erreichte die Aktie ein Hoch bei 575,37 USD. Anschließend schwenkte der Wert trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 593,29 USD in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 458,97 USD ein.

Am 01. September 2020 brach die Aktie aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben aus und kletterte zunächst auf 615,90 USD. Nach einem Rücksetzer knapp unter die obere Begrenzung der alten Seitwärtsbewegung drehte der Wert wieder nach oben und erreichte am Donnerstag sein aktuelles Allzeithoch bei 630,45 USD. Seitdem kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen.

Diese Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern. Im Idealfall fällt die Aktie auf das letzte Zwischenhoch bei 615,60 USD zurück und setzt von dort aus ihre Rally fort. Ein mögliches Ziel läge bei ca. 710 USD.

Wo bieten sich neue Chancen?

Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 615,60 USD wäre aus Sicht der Bullen nicht ideal, aber noch kein K.o. - Schlag. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rücksetzer gen 575,37 USD kommen. Erst ein stabiler Rückfall unter dieser Marke würde das Chartbild substantiell eintrüben.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)