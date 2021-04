Neue Daten zu Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) stellt am Mittwoch (13.20 Uhr) neue Daten vor, wie sich der Gehalt an Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten entwickelt hat. Hintergrund ist eine vom Kabinett 2018 beschlossene "Reduktionsstrategie". Sie zielt darauf ab, dass sich Hersteller zu schrittweisen Rezeptur-Änderungen verpflichten, um zu einer gesünderen Ernährung beizutragen. Um die Wirksamkeit der freiwilligen Branchenzusagen zu überprüfen, hat das bundeseigene Max-Rubner-Institut (MRI) weitere Produkte untersucht.

Eine vor einem Jahr vorgelegte erste Zwischenbilanz hatte Verbesserungen ergeben - aber auch noch Handlungsbedarf. So sank der Zuckergehalt bei speziell für Kinder beworbenen Joghurtzubereitungen seit 2016 um 7,4 Prozent. Er war aber weiterhin höher als in Produkten, die nicht für Kinder angepriesen werden./sam/DP/stw