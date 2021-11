onvista Ausblick: Würgt die 4. Corona-Welle die Jahresenderallye ab? – Zoom & Dell ziehen mit Zahlen nach und Merck & EON geben neue Ausblicke

Lange Zeit war die Corona-Pandemie aus den Köpfen der Anleger raus. Seit der vergangenen Woche ist sie aber wieder da. Die Politiker schlagen haufenweise Alarm und rufen zum impfen auf. Nachbarland Österreich geht am Montag wieder in einen kompletten Lockdown. Die neue Lage ist auch nicht spurlos am deutschen Leitindex vorbeigegangen. Bereits Freitag hat der Dax nur kurz noch ein neues Allzeithoch markiert und dann den Rückwärtsgang eingelegt. Damit ist ungewiss, wie das Börsenbarometer in die neue Woche startet. Gewinnen die Corona-Sorgen die Oberhand, dann könnte bereits in der kommenden Woche die 16.000 wieder wackeln.

Die Anleger könnten in der neuen Woche den Favoritenwechsel weiter fortsetzen. Kurz vor dem Wochenende waren die Corona-Gewinner schon wieder stark gefragt. Selbst eine arg gebeutelte Teamviewer-Aktie konnte auf einmal wieder zulegen. Im Dax gaben HelloFresh und Zalando den Ton an. Im SDax wurde es noch deutlicher. Shop Apotheke, Home24, Global Fashion Group und About You waren alle mit deutlichen Kursgewinnen in den Top 5 des Index für kleinere Werte zu finden. Ein Trend, der sich auch zu Beginn der neuen Woche fortsetzen könnte.

Entscheidende Woche für Jahresendrallye voraus?

„In Gipfelnähe wird die Luft dünner“, titelte der Aktienstratege Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg in seinem Wochenausblick. Den ganzen November schon war der Leitindex nur mit Trippelschritten von Rekord zu Rekord geeilt. Laut der Helaba hat der Bullenmarkt mittlerweile aber ein historisches Ausmaß erreicht. Die Experten erinnern deshalb an eine alte Börsenweisheit: Demnach kann alles, was stark ansteigt, auch tief fallen.

Börsianer hatten zuletzt auch immer wieder die nur dünnen Umsätze in den Werten der Dax-Familie betont. Diese seien ein Indiz dafür, dass die Bereitschaft, Aktien abzugeben und Gewinne mitzunehmen, zuletzt ausgesprochen klein war. Im Vertrauen auf die Notenbanken seien die Risiken ausgeblendet worden. Die Hoffnung auf eine weiter laufende Jahresendrally blieb bis zuletzt unbeeindruckt von den Inflationssorgen und den gefährlich stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen.

Die vierte Pandemie-Welle wird nun aber wieder stärker zu einem Thema an den Börsen vor allem in Europa. Schon am Freitag äußerte sich dies im Verlauf in einem nervöser werdenden Handel. Österreich geht am Montag erneut in einen Lockdown, den der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch in Deutschland nicht mehr ausschließen wollte. „Nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten Euroraum trübt sich der Konjunkturausblick angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen immer stärker ein“, warnte der Commerzbank -Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz.

„Ob die verschärften Maßnahmen ausreichen werden, um die vierte Welle zu brechen, dürfte sich frühestens Anfang Dezember zeigen“, schrieb die Helaba-Volkswirtin Claudia Windt am Freitag. Sicher sei, dass die gegenwärtigen Verschärfungen dem Weihnachtsgeschäft eher abträglich sein dürften. Für den Handel kommt all dies zu einer Unzeit: Am kommenden Freitag steht mit dem „Black Friday“ ausgerechnet der wichtigste Tag der Shopping-Schnäppchen an. Die Tage davor gelten als „Black Week“ aber auch schon als wegweisend.

Auf Unternehmensseite könnten in den kommenden Tagen neben Corona-Profiteuren wie etwa den Impfstoff- und Diagnostikunternehmen auch Online-Händler und Einzelhandelswerte wegen des Weihnachtsgeschäfts wieder stärker in den Fokus rücken. Die Berichtssaison, die in den vergangenen Wochen als wichtiger Treiber für die Aktienmärkte galt, ist dagegen weitgehend gelaufen. „Es stehen lediglich noch Quartalszahlen von einigen wenigen Nachzüglern auf der Agenda“, hieß es von Seiten des LBBW-Experten Streich.

Konjunkturell dürfte die neue Woche unter anderem von europäischen Einkaufsmanagerindizes am Dienstag sowie dem Ifo-Geschäftsklimaindex am Mittwoch geprägt sein. Der Commerzbank-Stratege Schickentanz geht davon aus, dass diese Frühindikatoren im November unter dem Eindruck der Pandemie, anhaltender Lieferkettenprobleme und der explodierten Energiepreise erneut gesunken sind. Er verwies darauf, dass die Corona-Maßnahmen im Herbst 2020 die Aktivität im Dienstleistungssektor schon hatten einbrechen lassen.

Am Donnerstag wird dann in den USA Thanksgiving gefeiert. Viele US-Anleger dürften sich daraufhin ein langes Wochenende gönnen – auch wegen des „Black Friday“, an dem in New York nur verkürzt gehandelt wird. Wenn die Amerikaner dem Markt fernbleiben, könnten die Börsenumsätze im späteren Wochenverlauf dann auch hierzulande allgemein sinken.

Die Termine im Überblick

MONTAG, DEN 22. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Gerry Weber, Q3-Zahlen (Online-Pk 10.00 h)

14:00 DEU: Merck KgaA, R&D Update Call

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tui stellt Sommerprogramm 2022 vor und gibt Einschätzung zur aktuellen Lage im Tourismus, Hannover

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Konsumausgaben privater Haushalte (Ergebnisse der laufenden Wirtschaftsrechnungen), Jahr 2020

10:00 POL: Industrieproduktion 10/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/21

14:30 USA: CFNA-Index 10/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE11:00 BEL: Eurocontrol-Konferenz zu nachhaltigem Luftverkehr, Online u.a. mit den Chefs von Ryanair, Easyjet und Wizz Air

DEU: Gesundheitspolitische Jahrestagung des FORUM Instituts zu Pharma Trends 2022 u.a. zu europäischen Höchstpreisen und die Digitalisierung; u.a. mit Experten aus EU-Kommission, des Bundesgesundheitsministeriums und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie G-BA, GKV-Spitzenverband, Politik und Krankenkassen

DEU: Beginn internationale Ulmer Elektrochemische Tage (UECT)Es geht um Batterien und Brennstoffzellen auf dem Weg in den Massenmarkt und die Frage, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Veranstalter ist das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

DIENSTAG, DEN 23. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Eon, Kapitalmarkttag (13.45 Pressegespräch)

13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Clariant, Capital Markets Day

FRA: Orange, Investor Day

FRA: Totalenergies, Investor Day

GBR: Pets at Home, Halbjahreszahlen

IRL: CRH International Building Materials Group, Q3-Umsatz

USA: Medtronic, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Privatkonsum Q3/2108:00 DEU: Staatsausgaben Q3/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorab)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Weihnachts-Pk Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.

10:00 DEU: LBBW, Pk zum Kapitalmarkt 2022 mit dem neuen LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Stuttgart

15:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (online)

DEU: 10 Jahre Berliner Forum AußenpolitikMit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der spanischen Vize-Premierministerin Nadia Calviño, der estnischen Außenministerin Eva-Maria Liimets, dem ehemaligen Präsident Afghanistans, Hamid Karzai u.a.

BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel

HINWEIS:JPN: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 24. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

CHE: Inficon, Technology Day

DEU: Geratherm, Q3-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Onlinehandel und Einzelhandel in Verkaufsräumen (einschließlich experimenteller Daten), Jahre 2015-2021

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 11/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2 Mrd EUR

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/21 (vorab)

14:30 USA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (vorab)

16:00 USA: Konsumentenausgaben 10/21

16:00 USA: Private Einkommen 10/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.11.21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch zum Jahresausblick (online)

13:00 DEU: Online-Baumarktkongress des Branchenverbandes BHB, Köln

16:30 DEU: Online-Konferenz AOK-Bundesverband zu Ansätzen für eine strukturelle Erneuerung der Gesundheitsversorgung, Berlin

DONNERSTAG, DEN 25. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, 9Monatszahlen

13:00 CHE: Swiss Life, Investor Day

DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/21 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/21 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/21

08:00 DEU: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 10/21

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 09/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/21

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 28.10.21

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk Deutsche Bundesbank: Finanzstabilitätsbericht 2021

09:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal zu möglichen Schadenersatzansprüchen gegen die VW-Tochter Audi

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu sogenannter Inbox-Werbung

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

10:00 DEU: Jahrestagung 2021 Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen, Darmstadt

BEL: Treffen der EU-Minister zuständig für Binnenmarkt und Industrie – Schwerpunkt Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

USA: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/21

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator), Oktober 2021

08:30 CHE: BFS, Beschäftigungsbarometer Q3/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/21

09:00 CHE: BIP Q3/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/21

EUR: Moody’s Ratingergebnis Belgien, SchweizEUR: S&P Ratingergebnis Irland

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Commerzbank: Konjunktur- und Marktausblick 2022 mit Chefvolkswirt Jörg Krämer

HINWEIS USA: Verkürzter Handel Nyse und Nasdaq bis 19.,00 h / US-Anleihenmarkt bis 20.00 h

Redaktion onvista / dpa–AFX

Foto: onvista