onvista-Börsenfuchs: Dividenden bleiben ein Plus für die Aktienanlage

Hallo Leute! Wir beklagen oft (und zu Recht!), dass vieles einfach zu langsam geht. Spätestens seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 müssen wir erstaunt feststellen, dass es auch das Gegenteil geben kann. Jedenfalls in der Wirtschaft und an den Börsen. Tempo und Ausmaß der Erholung sind doch voll überraschend, einfach irre! Dabei geht‘s am Aktienmarkt nicht allein um die Kurse, sondern auch um die Dividenden, bekräftigen Anlagestrategen jetzt schon, mitten im Jahr.

Von einem „Comeback der Dividenden“ spricht heute Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. Und das aus gutem Grund: Unternehmen schütten dank sich schnell erholender Gewinne und einer abnehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit wieder mehr Dividenden aus. In der Eurozone und in den USA könnten die Ausschüttungen 2021 rund 5 Prozent höher ausfallen als im Vorkrisenjahr 2019, in Japan 10 Prozent und in den Schwellenländern sogar 18 Prozent. Trotz der starken Zuwächse sieht er „noch Luft nach oben“. Bei europäischen Unternehmen liegt die Ausschüttungsquote etwa fünf Prozentpunkte unterhalb des Durchschnitts der vergangenen fünf Jahre. Auch sollten die Gewinne der Unternehmen weiter steigen, was Spielräume für höhere Dividenden eröffnen würde. Zwar liegt die Dividendenrendite im Euroraum mit aktuell 2,7 Prozent fast einen Prozentpunkt unterhalb des Zehn-Jahres-Durchschnitts. Im Vergleich zu Anleihen erscheinen Aktien für ausschüttungsorientierte Anleger damit aber dennoch interessant. Kein Wunder, meine Freunde, denn die durchschnittliche Rendite von Euro-Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg liegt aktuell bei minus 0,17 Prozent, die von Unternehmensanleihen mit einem „Investment-Grade“-Rating aus dem Euroraum liegt bei plus 0,16 Prozent.

Ähnlich klingt eine Analyse von Janus Henderson Investors: Weltweit hat die Wiederaufnahme der gestrichenen Dividenden den Aufschwung bisher vorangetrieben, aber „wir beobachten auch ein stärkeres Dividendenwachstum als wir erwartet hatten“. Trotz der Schwere der Rezession im vergangenen Jahr werden die weltweiten Dividenden insgesamt in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Laut der jüngsten Ausgabe des Janus Henderson Global Dividend Index hat die weltweite Dividendenerholung im zweiten Quartal 2021 richtig begonnen. Weltweit stiegen die Dividenden im Jahresvergleich um 26,3 Prozent und lagen nur noch 6,8 Prozent unter dem Niveau des 2. Quartals 2019. Man geht davon aus, dass die Dividendenausschüttungen in den nächsten zwölf Monaten zu den Höchstständen vor der Pandemie zurückkehren werden.

Übrigens erhöhten sieben von zehn deutschen Unternehmen in diesem Index die Dividenden oder hielten sie konstant. So gehören beispielsweise die Allianz, Deutsche Telekom und BASF zu den Top-20-Dividendenzahlern. Allerdings wurden Erhöhungen durch Kürzungen bei BMW und Bayer fast komplett ausgeglichen.