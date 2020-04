onvista-Börsenfuchs: Mein Krisen-Mix - Technologie, Gesundheit und Gold

Hallo Leute! Ich bleibe zurückhaltend, würde momentan noch nix machen. Aber es gibt ja viele Ungeduldige unter Euch (erst recht nach dem festen Start in die Vorosterwoche), die mit den Hufen scharren und frühzeitig wieder dabei sein wollen. Deshalb schlage ich den mutigen Börsenbullen ein Depot aus drei Elementen vor - vorsichtshalber aber nur mit einem Teil der vorhandenen Kohle. Die Nachrichtenlage zum Pandemieverlauf und zur Weltwirtschaft wird immer uneinheitlicher. Das macht es nicht gerade leicht, sich seine Meinung über die Aussichten für die kommenden Monate zu bilden.

Heute gab’s den neuen Sentix-Konjunkturindex mit dem Ergebnis: Der Rezessionsschock sitzt tief, denn das Corona-Virus hält die Weltwirtschaft im Würgegriff: Ohne Ausnahme befinden sich alle Weltregionen in einer tiefen Rezession. Die Stimmungsforscher nehmen kein Blatt vor den Mund: „Nie zuvor brach die von Sentix erhobene Lageeinschätzung innerhalb eines Monats in allen Weltregionen so deutlich ein.“ Den zweiten Monat in Folge wird ein Negativrekord im Konjunktureinbruch aufgestellt. Der Euroland-Gesamtindex markiert ein Allzeittief.

Prominente Fondsmanager sind sich nicht einig, wo und wie sich aktive Anleger jetzt engagieren sollten - defensive Value-Aktien oder international starke Wachstumswerte, China oder USA oder Europa. Mein Variante ist dagegen ziemlich sicher, nur hilft sie Euch nicht weiter: Es bleibt volatil und uneinheitlich.

Wie könnte sich also ein Krisen-Depot der Mutigen zusammensetzen? Die geilen Techs (meist mit Sitz in Ami-Land oder China) sind nach wie vor auf dem Zettel vieler Strategen. Das zweite Bein sollte Healthcare sein: Meine alte Empfehlung, alles was Gesundheit betrifft zu checken (von Pharma bis Medizintechnik), hat durch Covid-19 zusätzliche Motivation gekriegt. Vorhin hat mir ein alter Wall-Street-Fuchs eine Studie geschickt, die fünf Biotech-Aktien als mittel- bis längerfristige Favoriten beschreibt. Deren Kurse sind teilweise schon steil in die Höhe geschossen, mitunter förmlich explodiert, dann aber wieder zurückgekommen. Egal, sie bieten tolle Chancen. Das sind die fünf (auch bei uns teilweise bekannten) Top-Biotech-Aktien: Inovio Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Fate Therapeutics, Adverum Biotechnologies und TG Therapeutics.





Es wird Euch nicht überraschen, meine Freunde, dass ich Gold als drittes Element eines Krisendepots vorschlage - am liebsten in reinster physischer Form (kleine Barren und Münzen). Das Edelmetall soll (anders als die Minenaktien) keine Rendite bringen, sondern als Sicherheitsanlage dienen (Gold = besser als Papiergeld).

Vielleicht sind wir ja nach Ostern ein bisschen klüger. Deshalb werdet jetzt nicht hektisch, meine Freunde, sondern bleibt so gelassen wie möglich, aber so vorsichtig wie nötig - und bleibt vor allem gesund!!!