onvista-Mahlzeit: Coronavirus drückt wieder auf den Dax – Wirecard, Daimler, Isra Vision und Nel startet furios in die neue Börsenwoche

Nach einem Plus von 4 Prozent in der vergangenen Woche sind die Anleger zu Beginn der neuen Börsenwoche wieder etwas verhaltener. Die schlechten Nachrichten rund um das Coronavirus reißen nicht ab und die Zahl der Infizierten steigt immer noch. Das verhagelt dem Dax dann doch etwas den Start in die neue Woche. Gute Nachricht wären nämlich eigentlich vorhanden.

Wirecard und SAP vertiefen ihre Kooperation, bei Bayer wird der nächste Prozess verschoben und Daimler setzt wohl mehr Mitarbeiter vor die Tür, als bislang geplant. Laute Musik wird auch in den hinteren Reihen gespielt. Zahlen, Übernahmeangebot und Analysen sorgen für große Kursausschläge.

