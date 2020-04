onvista Mahlzeit: Dax leidet unter Ölpreisschock – SAP, Wirecard, Sartorius und ein kleiner Zock geht an den Start

Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist der Ölpreis für die Sorte WTI am Montag ins Minus gerutscht und hat die Wall Street kräftig ins Straucheln gebracht. Durch die Bank haben alle wichtigen US-Indizes abgegeben. Der Verfall der Ölpreise geht heute auch nicht am Dax spurlos vorbei. Der deutsche Leitindex liegt klar im Minus.

Neuigkeiten aus der Dax-Familie gibt es heute von SAP. Neben den endgültigen Zahlen gibt es auch eine Änderung an der Spitze des Software-Hauses. Wirecard rückt heute aufgrund der Zahlen des niederländischen Konkurrenten Adyen in den Fokus und Daimler schmiedet eine neue Allianz im Bereich Wasserstoff.

