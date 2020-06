Trotz des Wirecard-Desasters und dem damit verbundenen Kursabsturz hat der Dax die vergangene Woche mit einem Plus von etwas mehr als 3 Prozent beendet. Damit muss der deutsche Leitindex noch nicht einmal mehr um 7 Prozent zulegen, um auf eine positive Performance seit Jahresanfang zu kommen.

Das Rettungspaket der Lufthansa und die erneute Verschiebung der Wirecard-Bilanz für 2019 waren die bestimmenden Themen in dieser Woche. Einen kleinen, aber gewaltigen Unterschied gibt es allerdings zwischen den beiden „noch“ Dax-Konzernen. Während die Aktie der Kranich-Airline in der vergangenen Woche ein Minus von etwas mehr als 4 Prozent verzeichnete, brachen die Papiere des Bezahldienstleisters um fast 72 Prozent ein.

Was sonst noch in der vergangenen Woche die Aktienmärkte bewegt hat, dass finden Sie in unseren Mahlzeit Videos:

Donnerstag: Dax vor Hexensabbat vorsichtig - Lufthansa, Zalando, Nordex und Wirecard schießt endgültig den Vogel ab - Opfer eines „gigantischen Betruges“

Mittwoch: Dax möchte doch ein Päuschen - Lufthansa, RWE, Daimler und werden die Fusionsgerüchte zwischen Deutscher Bank und Commerzbank wieder aufgewärmt?

Dienstag: Neue Billionen lassen Dax alle Sorgen vergessen - Tesla, Wirecard, Zalando und Nel zieht mal schnell eine Kapitalerhöhung durch

Montag: Dax mit leichter Panik-Attacke - Deutsche Bank, AstraZeneca, BP und die EU soll ihre Schatulle auch für Wasserstoff öffnen

