onvista Mahlzeit: Dax mit neuem Allzeithoch – Square, Abivax HeidelbergCement, Deutsche Bank und Cummins schickt Nel-Aktie auf erneute Talfahrt

Der deutsche Leitindex kommt mit viel Schwung aus dem verlängerten Pfingstwochenende. In den USA hatten führende Notenbänker die Inflations- und Zinssorgen etwas gemildert und der Wall Street damit zu einem guten Start in die neue Woche verholfen. Besonders die amerikanischen Technologiewerte konnten von den neuen Aussagen profitieren und die Nasdaq kletterte um 1,7 Prozent in die Höhe.

Der Dax nutzt die guten Vorgaben dann auch für ein neues Allzeithoch. Zudem hebt der dritte Anlauf für ein Zusammengehen der beiden größten deutschen Immobilien-Konzerne die Laune der Anleger. Die Papiere der Deutschen Wohnen liegen zweistellig im Plus. Allerdings sind die Anleger bei Vonovia etwas vorsichtiger geworden. Die Bochumer wollen für den Zusammenschluss rund 18 Milliarden Euro auf den Tisch legen.

Unter Druck ist heute mal wieder das Papier von Nel. Aus der ganz großen Zusammenarbeit mit dem spanischen Versorger Iberdrola wird wohl doch nichts. Montag vermeldete der amerikanische Konzern Cummins, dass er mit den Spaniern ein großes Wasserstoff-Projekt auf den Weg gebracht hat. Die Enttäuschung darüber ist heute groß bei den Nel-Anlegern.

