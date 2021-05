onvista Mahlzeit: Dax mit zähen Wochenstart – Bayer, Telekom, VW, Curevac und das Krypto-Theater mit Elon Musk geht in den nächsten Akt

Replaced by the video

Elon Musk und der Bitcoin bleibt das bestimmende Thema für die Kryptowährung. Am Wochenende und auch heute äußerte sich der Tesla-Chef erneut zum Bitcoin und das Ergebnis für die Kryptowährung ist alles andere als gut. Erneut geht es fast wieder 10 Prozent in die Tiefe. Damit ist der Kurs charttechnisch an einer ganz entscheidenden Marke angelangt. Sollten Anleger jetzt die Reißleine ziehen?

VW plant zusammen mit Quantumscape ein Batteriewerk in Deutschland zu bauen, Bayer hat einen Berufungsverfahren im Zusammenhang mit Glyphosat verloren und die Telekom profitiert von einer weiteren Hochstufung von Barclays. Bricht die Aktie jetzt aus ihrem langfristigen Abwärtstrend aus?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Werbung Knock-Outs zur Bayer Aktie Kurserwartung Bayer-Aktie wird steigen Bayer-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

PS: Mit unseren runderneuerten, kostenlosen Musterdepots und Watchlisten haben Sie Ihre Börsenwerte jetzt noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> https://my.onvista.de/