onvista Mahlzeit: Dax noch im Wochenende – Biontech, Telekom, Varta und zwei Neuzugänge im Musterdepot

Der deutsche Leitindex scheint noch im Ruhemodus zu sein. Nach einem kleinen anfänglichen Plus, hat sich der Dax wieder leicht ins Minus verkrochen. Das Allzeithoch verliert er dabei allerdings nicht aus den Augen. Allerdings könnten in den USA die Techwerte wieder unter Druck geraten. Zum Wochenstart hat die Citi ihre Einstellung zu Facebook und Alphabet überdacht und bei der Papiere kommen dabei nicht so gut weg.

Im Dax profitiert die Aktie der Deutschen Telekom von einer Anhebung des Kurszieles durch die UBS. Die Schweizer Experten sehen noch ordentlich Potenzial bei der Aktie der Bonner. Die endgültigen Zahlen von der VW-Tochter Traton kommen auch gut bei den Anlegern an. Noch besser gefällt ihnen allerdings das Angebot für die restlichen MAN-Aktien. Die Papiere schießen über 20 Prozent in die Höhe.

In dieser Größenordnung sind auch einmal Wasserstoff-Aktien gen Norden geschnellt. Diese Zeiten sind mittlerweile allerdings vorbei. Das bekommt heute mal wieder die Aktie non Nel zu spüren.

