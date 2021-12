onvista Mahlzeit: Dax ringt mit neuer Moderna-Aussage – Square, Varta, Dürr und Apple schickt europäische Tech-Titel auf Talfahrt

Replaced by the video

Nach dem Vorstandsvorsitzenden von Moderna hat sich jetzt der Präsident der Biotechschmiede zu Wort gemeldet. Auch er hatte keine rosigen Aussichten für die Anleger zu verkünden. In Kombination mit Patentstreitigkeiten bzw. Zahlungen die auf Moderna zukommen könnten, musste die Aktie Mittwoch erneut zweistellige Verluste hinnehmen. Zudem ist in den USA der erste Fall mit der Omikron-Varianten aufgetaucht. Ist jetzt die Schnäppchenjagd an der Wall Street eröffnet?

Zudem setzt eine Nachricht zu Apple die Technologie-Werte in Europa unter Druck. Mit einem Minus von mehr als 3 Prozent ist der EURO STOXX 600 Technologie mit Abstand der schwächste Sektor. Laut Bloomberg soll Apple die Zulieferer darüber informiert haben, dass die Nachfrage nach dem iPhone13 nachlässt. Darunter leiden heute die Papiere von Infineon, Aixtron, Varta und viele weitere Techaktien. Sollten die Rücksetzer ausgenutzt werden?

Square benennt sich um, GM erhöht die Prognose, Disney bekommt eine neue Chefin und die Deutsche Bank lob die Aktien von Dürr & Krones.

