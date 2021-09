onvista Mahlzeit: Dax tanzt in die Tiefe – Tesla, Commerzbank, Sixt und wird Chevron schon bald einen Wasserstoffspezialisten übernehmen?

Replaced by the video

Am Hexensabbat tanzen die Kurse heute doch ein wenig mehr als erwartet. Nach einem guten Start in den Tag hat der Dax gegen Mittag alle Gewinne wieder abgegeben und liegt im Minus. Damit scheinen die Bären wieder am Drücker zu sein. Allerdings sollten Anleger die heutigen Bewegungen am großen Verfallstag nicht überbewerten.

Tesla geht auf Schmusekurs zu China, Ceberus hat Interesse an der Commerzbank und BASF hat mit CATL eine sehr interessante Kooperation abgeschlossen.

Sehr interessant ist ach ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden von Chevron, Michael Wirth. Der US-Konzern wird sich zukünftig dem Thema Wasserstoff annehmen. Das könnte auch mit einer Übernahme einhergehen.

