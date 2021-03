onvista Mahlzeit: Dax traut sich nicht – Nikola, BMW, Compleo und wie geht man jetzt mit der Plug Power Aktie um?

Replaced by the video

Später Schreck zur Abendstunde. Nachdem die Aktie von Plug Power schon im regulären Handels einen schweren Stand hatte, ging es nachbörslich gleich noch steiler bergab. Die Amerikaner vermeldeten, dass sie ihre Bilanzen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 korrigieren müssen. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und wie sollten Anleger damit umgehen?

Der Dax befindet sich in einer Art Fed-Starre. Bevor Jerome Powell nicht gesprochen hat, will sich heute kein Anleger zu weit aus dem Fenster lehnen. Daher tritt der deutsche Leitindex auf Vortagsniveau auf der Stelle. Überhaupt ähnelt der heutige Tag stark dem Dienstag. Auch da waren VW und BMW die beiden stärksten Aktien in Index.

In den USA ragten aus einem müden Handel die Papiere von Moderna und Nikola heraus. Der US-Impfstoffproduzent war überdurchschnittlich gefragt, während es für den LKW-Bauer mal wieder Richtung Süden ging.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de