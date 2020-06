onvista Mahlzeit: Dax versucht sich zu stabilisieren – Bayer, BASF, Lufthansa und gehen bei Wirecard jetzt die Lichter aus?

Nach dem Kurssturz am Mittwoch versucht der deutsche Leitindex heute sich wieder zu fangen. In den frühen Handelsminuten tauchte der Dax zwar unter die Marke von 12.000 Punkte ab, aber dann übernahmen ziemlich schnell die Bullen wieder das Ruder und mittlerweile ist das deutsche Börsenbarometer wieder im Plus.

Im Dax kann man wohl heute drei große Haken machen. Hinter die Aktien von Bayer, Lufthansa und Wirecard. Zweimal ist es positiv und einmal negativ. Die Aktie von Wirecard wurde zwischenzeitlich von Handel ausgesetzt. Die Aschheimer haben einen Insolvenzantrag gestellt, was dem Papier den nächsten Kurseinbruch beschert.

