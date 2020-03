onvista Mahlzeit: Dax wartet auf Hilfspakete – MTU, Covestro, Steinhoff und HelloFresh stemmt mit sich mit weiteren SDax-Titeln gegen den Trend

Den dritten Montag in Folge startet der Dax mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. Wieder gab es am Wochenende besorgniserregende Nachrichten zur Corona-Krise. Zudem konnte sich der US-Senat nicht auf ein Hilfspaket einigen, was die Lage zusätzlich verschlechterte.

Bei MTU steht die Produktion ab Freitag wohl komplett still, Airbus sagt der Prognosen und den Dividenden Adieu und im SDax stemmen sich ein paar Werte gegen die schlechte Stimmung an den Märkten. onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

