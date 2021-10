onvista Mahlzeit: Dax weiter gut drauf – TSMC, Tesla, BASF und Plug Power haucht Wasserstoffwerten wieder Leben ein

Replaced by the video

Der Dax setzt auch heute seine Erholung fort. Obwohl die Vorgaben von der Wall Street durchaus gemischt waren, legt der Dax weiter zu. Das die Erzeugerpreise in China mit 10,7 Prozent so stark angestiegen sind wie seit 26 Jahren nicht mehr, scheint die Anleger nicht zu interessieren. Gegen Mittag liegt der Dax komfortabel im Plus.

Der anhaltende Mangel an Speicherchips könnte auch noch bis weit ins Jahr 2022 gehen. Davon geht zumindest TSMC aus. Neben guten Zahlen präsentierte der weltgrößte Chipfertiger diesen etwas düsteren Ausblick.

Tesla glänzt mit einem neuen Rekord, BASF wird zum Kauf empfohlen und Plug Power sorgt mit einem Doppelschlag für neues Leben in der Wasserstoffbranche.

