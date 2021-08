onvista Mahlzeit: Dax will immer noch nicht so recht – Moderna, Tesla, Nanorepro und Amazon-Deal lässt Affirm abheben

Replaced by the video

Zu Beginn der neuen Woche lässt sich der Dax auch eher bitten, als dass er Anstalten macht sich wirklich Richtung Allzeithoch zu bewegen. Gegen Mittag liegt der Dax um die 0,2 Prozent im Plus. Über die Marke von 15.900 Punkte möchte der deutsche Leitindex allerdings nicht hinaus.

Ende der Woche nach Handelsschluss wird die Deutsche Börse bekanntgeben, welche 10 Aktien dann in die höchste Deutsche Börsenliga aufsteigen und den Dax auf 40 Werte aufstocken. Wer die besten Karten für den Aufstieg hat, schauen wir uns in der heutigen Sendung mal etwas genauer an.

Affirm springt nach einem Deal mit Amazon in die Höhe, Japan hat erneut etwas zum monieren gefunden bei dem Impfstoff von Moderna, Tesla bringt sich auf dem deutschen Energiemarkt in Stellung und die DWS-Aktie zeigt immer noch keine Gegenbewegung.

