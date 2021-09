onvista Mahlzeit: Es wird immer gruseliger im September – Tesla, Vitesco, Valneva, Varta und haucht Chevron der Wasserstoff-Branche wieder Leben ein?

Replaced by the video

Auch in dieser Woche kann der Dax kein Plus aufweisen. Damit summiert sich das Minus im September auf rund 3 Prozent. Dabei sah alles nach einem versöhnlichen Freitag aus. Der Dax startet mit einem Plus von über 0,70 Prozent in den Tag. Aber dann machten die Hexen ihrem Namen alle Ehre und der große Verfallstag an den Börsen sorgte gegen Mittag für eine Trendwende im der Performance.

Es bewegt sich wieder einiges in der Wasserstoff-Branche. Richtig gut tut es den arge gebeutelten Kursen allerdings nicht wirklich. Die Zahlen von ITM Power zu Beginn der Woche kamen bei den Anlegern nicht gut an und sorgten auch dafür, dass die restlichen Nachrichten keine Euphorie entfalten konnten. Dabei hat Nikola sein Werk in Ulm offiziell eröffnet, Plug Power eröffnet sein europäisches Hauptquartier in NRW und der amerikanische Öl-Riese Chevron hat sich entschieden in Zukunft auf grünen Wasserstoff zu setzen. Der Einstieg könnte mit einer Übernahme passieren. Das könnte die Euphorie vielleicht wieder in die Branche zurückbringen.

Vor etwas mehr als einem Jahr war es der amerikanische Motorenbauer Cummins der das Wasserstoff-Feuer entfachte. Vielleicht gelingt Chevron ein ähnliches Kunststück.

Die Woche mit onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Freitag: Dax tanzt in die Tiefe - Tesla, Commerzbank, Sixt und wird Chevron schon bald einen Wasserstoffspezialisten übernehmen?

Donnerstag: Dax heute mit 31 Mitgliedern - Adobe, Conti, Suse und spuckt Amazon bald Delivery Hero in die Suppe?

Mittwoch: Dax bleibt vorsichtig - Apple, Varta, Compleo und bahnt sich etwas zwischen RWE und Plug Power an?

Dienstag: Dax vor US-Inflationsdaten in stabiler Seitenlage - ITM Power, Biontech, SAP und kommen schwere Zeiten auf Nike & Adidas zu?

Montag: Dax gut drauf - Valneva, Alibaba, Morphosys und Disney greift AMC unter die Arme

