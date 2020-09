Nach der EZB ist vor der Fed. In der abgelaufenen Woche stand die Zinsentscheidung der Fed klar im Mittelpunkt des Geschehens. Die großen US-Indizes hatten im Vorfeld deutlich an Schwung verloren und viele Anleger erhofften sich von der amerikanischen Notenbank ein neues, finanzielles Feuer, dass abgebrannt werden kann. Jerome Powell liefert aber keine neue Fantasie – sprich Geldtöpfe – für die Anleger.

Die zeigten sich nach der Pressekonferenz des Fed-Chefs dann entsprechend bockig und die Stimmg trübt sich noch weiter ein. Ein neues Spielfeld für die Anleger gibt es trotzdem: IPO´s! Börsengänge sind gerade der absolute Renner. Snowflake, ein Cloud-Spezialist an dem sich Warren Buffett schon im Vorfeld beteiligt hatte, legte einen bombastischen Sprung auf das Parkett hin. Am Ende des ersten Handelstages stand ein Plus von über 130 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis auf dem Kurszettel. Das Oracle aus Omaha hat mal wieder sein goldenes Händchen bewiesen und seinen Einsatz mehr als verdoppelt – an nur einem Tag!

Was die Woche sonst noch interessant war, können Sie sich in den Mahlzeit-Folgen der abgelaufenen Woche noch einmal anschauen.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Viel Spaß dabei!

Donnerstag: Dax nach Fed-Entscheid bockig - Merck, Tui, SMA Solar und Warren Buffett hat mit Snowflake mal wieder ein goldenes Händchen gehabt

Mittwoch: Dax vor Fed-Entscheid auf der Hut - Apple, Xiaomi, Grenke und Angriff auf Nikola reißt auch Nel-Aktie in die Tiefe

Dienstag: Dax weiterhin unschlüssig - Apple, Nikola, Bayer und Elon Musk twittert Tesla-Aktie neue Fantasie ein

Montag: Dax verliert wieder den Mut - Nvidia, BioNTech, BP und Adidas schließt Kooperation mit Peloton ab

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de