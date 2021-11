onvista Mahlzeit: Moderna-Chef erhöht Omikron-Sorgen im Dax – Twitter, Sartorius, Leifheit und jetzt liegt in der Ruhe die Kraft

Replaced by the video

Eigentlich gibt es heute nur eine einzige Nachricht, die das Geschehen an dem Märkten bestimmt. Sie kommt vom Moderna-Chef Stephane Bancel. Der sagte gegenüber der Financial Times: Es werde vermutlich Monate dauern, bis die Pharmabranche in großem Stil Vakzine herstellen könne, die auch bei dieser Variante wirkten. Kaum war der Satz draußen, war es auch schon vorbei mit der Erholung an den Märkten.

Damit ist die Sorge vor der Omikron-Variante nicht kleiner geworden, sondern eher noch ein Stück größer. Zudem stehen nach der Aussagen von Bancel auch die Aktien der Impfstoff-Produzenten unter Druck. Aber es gibt auch ein paar Lichtblicke. So zieht Sartorius mit einem kräftigen Plus an die Dax-Spitze. Die Papiere der Shop Apotheke profitieren von einem positiven Analysten-Kommentar und die Aktien von Leifheit legen zweistellig zu.

