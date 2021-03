onvista Mahlzeit: Powell beflügelt Dax – Deutsche Bank, Sartorius, ITM Power und VW macht SAP den Titel als wertvollster Dax-Konzern streitig

Replaced by the video

Jerome Powell hat die Märkte beruhigt und beflügelt. Seine Aussagen zur weiteren Strategie haben die Anleger positiv aufgenommen. Der Dow Jones zog nach den Aussagen auf ein neues Allzeithoch und der Dax folgt diesem Weg heute. Bis auf 14.780 Punkte geht es heute in die Höhe für den deutschen Leitindex. Danach geht dem Börsenbarometer allerdings etwas die Puste aus.

Das liegt zum Teil auch daran, dass mittlerweile bei VW erste Gewinnmitnahmen einsetzen. Nachdem die Aktie seit Anfang der Woche einen steilen Sprint hingelegt hat, konnte sie in zu Handelsstart noch weitere 6 Prozent oben drauf packen. Bei etwas 250 Euro setzten dann aber die Gewinnmitnahmen ein und die Aktie tauchte sogar ganz kurz ins Minus ab. Gegen Mittag liegt das VW-Papier etwas mehr als 1 Prozent im Plus.

Neben der guten Performance hat sich VW in dieser Woche auch noch einen Titel geholt. Bei der Marktkapitalisierung ist VW an SAP vorbeigezogen und ist somit der wertvollste Titel in der höchsten Deutschen Börsenliga.

Der Börsenstart von Vintage Towers verläuft heute so lala. Wer die Papiere nicht gezeichnet hat, der verpasst aktuell auch nichts.

