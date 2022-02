onvista Mahlzeit: Russland-Sanktionen lasten auf dem Dax – Versorger, Banken und Rüstung: Wo fängt das schlechte Gewissen an und wo hört es auf?

Replaced by the video

Die Sanktionen gegen Russland sind in Kraft getreten und der deutsche Leitindex startet mit einem deutlichen Verlust in die neue Handelswoche. Besonders die Bankenbranche steht unter Druck, da Russlands Finanzinstitute vom Handelssystem Swift ausgeschlossen worden sind. Die Deutsche Bank ist daher am Dax-Ende und im MDax ist Uniper wegen der Nord Stream 2 Thematik noch einen Tick schwächer als die Commerzbank.

Großer Gewinner der Tages sind Aktien aus der Rüstungsbranche. In seiner Sondersitzung zum Ukraine-Krieg hat die Bundesregierung ein neues Rüstungspaket in Höhe von 100 Milliarden Dollar geschnürt. Das treibt die Aktie aus der Branche heute entsprechend in die Höhe.

Auch die Versorger stehen heute gut da. Der Ölpreis macht zu Wochenbeginn noch einmal ein Satz in die Höhe. Die Energie-Preise dürften hoch bleiben und RWE sowie E.on dürften davon profitieren.

Regenerativen Energien stehen bei den Anlegern auch hoch im Kurs. Siemens Energy liegt an der Dax-Spitze. Nordex packt rund 15 Prozent obendrauf. Auch die Wasserstoff-Aktie legen kräftig zu. Nel, Plug Power und ITM Power haben alle ein zweistelliges Kursplus vor Augen.

Nur, bei welchem Investment fängt das schlechte Gewissen an und wo hört es auf?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de