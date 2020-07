onvista-Top-News: Das Zahlengewitter startet, beispielloser Twitter-Hack, Netflix unter Druck und wie weit geht der Nasdaq-Höhenflug noch?

Die Berichtssaison ist in der zurückliegenden Woche so richtig angelaufen und die Zahlen sind: nicht so schlimm wie erwartet. Das ist wohl der bisherige allgemeine Tenor, den man benennen kann. Der Tatsache, dass der Dax unter der Schwelle von 13.000 Punkten verharrt, kann man entnehmen, dass diese Erwartung bereits vorher zum größten Teil in den Märkten eingepreist war. Spannend bleibt weiterhin die extreme Rally bei den Technologiewerten und der Höhenflug des Nasdaq-Index. Die Frage schwebt mehr und mehr im Raum wie weit dieser noch gehen kann, bis der Rücksetzer kommt.

Drei Fragen an Bernecker: Gibt es jetzt Chancen im Banken-Sektor, wie beurteilen Sie das Brockhaus-IPO und wie lange kann die extreme Nasdaq-Rally noch so weitergehen?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Daimler: Eckdaten treiben Aktie, Branche und Dax an ++ Wirecard: Hat eine Schlüsselfigur ausgepackt? ++ US-Regierung erhöht Druck auf Google, Microsoft, Amazon und Co.

PKW-Absatz: BMW, Daimler und VW erneut mit zweistelligen Rückgängen ++ Zalando: Jahresprognose angehoben ++ Sartorius: Ausblick wird erhöht ++ Nordex: Auftragseingänge halbieren sich

Moderna: Positive Daten zu Corona-Impfstoff lassen Aktie in die Höhe schnellen ++ Drägerwerk: Prognoseerhöhung kommt gut an ++ Zooplus: Onlinehändler hebt Ausblick erneut an

HelloFresh: Prognose wir erneut angehoben ++ Gerresheimer: Verpackungskonzern wächst weiter ++ Infineon: Schwache US-Technologie-Werte belasten ++ Dax über 1 Prozent im Minus

BASF: Eckdaten und Analysten schieben Aktie weiter an ++ Deutsche Bank: Weiterhin kein Interesse an der Commerzbank ++ Dax nähert sich Vor-Corona-Niveau mit mehr als 12.800 Punkte

Die wichtigsten News aus den USA:

Netflix: Enttäuschte Anleger lassen die Aktie fallen - Sind die Analysten genauso pessimistisch?

Beispielloser Twitter-Hack: Prominente Accounts von Elon Musk, Jeff Bezos und Co. bewerben unfreiwillig Bitcoin-Betrug - So reagieren die Kurse

Nasdaq 100: Die Rally der Tech-Werte scheint überhaupt keine Grenzen mehr zu kennen - Wie viel Gefahrenpotenzial steckt jetzt drin?

US-Banken: Die Q2-Zahlen von JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo im Überblick

Banken-Sektor: Starke Zahlen aus dem Anleihengeschäft von JPMorgan hebt die ganze Branche an

Softbank: Berichte um mögliches IPO der Halbleiter-Tochter Arm Holding - Wird jetzt aus Geldnot das Tafelsilber verscherbelt?

Adobe: Ein weiterer digitaler Profiteur der Krise - So schätzen Analysten die Aktie jetzt ein

Corona-Impfstoff: Biontech und Pfizer erhalten Genehmigung für zwei Impfstoff-Kandidaten - Aktienkurse springen nach oben

Die wichtigsten News aus Europa:

Wirecard: Kommt der Abschied aus dem Dax doch schon vorzeitig? Symrise und Delivery Hero scharren bereits mit den Hufen

Puma: Aktie zeigt sich robust - Analysten sehen trotz hartem zweiten Quartal Licht am Ende des Tunnels

Adva Optical: Starke Q2-Zahlen lassen den Kurs wichtige charttechnische Marke sprengen - Aktie zweistellig im Plus

Online-Apotheken ziehen wieder an - Zur Rose expandiert mit frischen Kapital, Shop Apotheke klettert mit nach oben

Wirecard: Gerät jetzt auch Olaf Scholz unter Druck? - Wie früh wusste der Bundesfinanzminister von den Ungereimtheiten in Aschheim?

Beiersdorf: Die Corona-Krise schlägt aufs Geschäft - So sehen Analysten die Aktie jetzt

Knorr-Bremse: Solide Prognose jagt die Aktie auf ein neues Allzeithoch

Linde: Wasserstoff-Kooperation in China angekündigt - Aktie klettert auf neues Allzeithoch

Teamviewer: Wachstum schwächt sich in Q2 leicht ab - Übernahme von Ubimax für 136 Millionen Euro - Aktie fällt deutlich

Krisengewinner: Drägerwerk und Zooplus dank angehobener Jahresprognosen im Aufwind

BASF: Das zweite Quartal lief besser als befürchtet - So sehen die Analysten die Aktie jetzt

Wirecard: Bafin informiert Staatsanwaltschaft über möglichen Insiderhandel - Problematischer Post aus Börsen-Forum erregt Verdacht

Brockhaus Capital: Erfolgreiches Börsendebüt trotz negativem Marktumfeld

Stahl-Sektor im Aufwind: Thyssenkrupp und Salzgitter gefragt - JPMorgan-Analyst sieht steigende Nachfrage aus China als Treiber - Bewegung auch im Bereich Wasserstoff

Evonik: Zweites Quartal nicht so schlimm, wie erwartet

Makro-News:

Coronavirus: Wischen die Notenbanken aufkeimende Sorgen mit neuem Geld erneut weg?

Öl: Preise bald wieder unter Druck - Förderkurzungen könnten zurückgenommen werden

Coronavirus: USA verzeichnen weiter starken Anstieg bei Neuinfektionen - Trump trägt eine Maske!

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Euro setzt Aufwärtsbewegung fort

Corona-Krise als Chance für Europa

Kutzers Zwischenruf: Machen Sie’s nicht wie die Milliardäre

Kryptowährung ETHEREUM dürfte in Kürze ausbrechen

Nasdaq100 – Steht das Zugpferd vor einem Rücksetzer?

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Fotos: onvista / kentoh / Shutterstock.com