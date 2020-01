onvista-Top-News: Märkte schütteln Sorge vor Nahost-Konflikt einfach ab, Bewegung bei den Wasserstoff-Werten und unsere Bitcoin-Investment-Idee

Die zurückliegende Woche stand zwar thematisch ganz im Zeichen der neu entflammten Spannungen zwischen dem Iran und den USA, die Märkte konnten die dadurch entfachte Nervosität jedoch überraschend schnell wieder abschütteln. Die US-Indizes haben erneut den Gipfelsturm geschafft und selbst der Dax, der im vergangenen Jahr hinterhergehinkt ist, hat sein Allzeithoch nun wieder im Auge.

Börsenveteran Hans A. Bernecker haben wir natürlich nach einem Jahresausblick gefragt – Wer sind die möglichen Überflieger und welche Absturzkandidaten gibt es? Zudem gibt er seine Einschätzung zur anstehenden Berichtssaison und ob dies die wahre Belastungsprobe für die Märkte wird. Hier geht es zum Artikel.

In unserem com.on Podcast geben Redaktionsleiter Markus Weingran und Comdirect-Analyst Adreas Lipkow einen Ausblick für die Aktienmärkte im Jahr 2020.

Die wichtigsten News an den US-Märkten

Tesla: Auch die Fans unter den Analysten werden zunehmend vorsichtiger - Ein Drittel Abwärtspotenzial bei der Aktie?

Tesla: Der Angriff auf den chinesischen Markt hat begonnen - Die Sache mit der Preis-Strategie und was das für Gewinn und Aktienkurs bedeuten könnte

Beyond Meat: Aktie befreit sich aus dem Seitwärtstrend - Verhandlungen zwischen Konkurrent Impossible Foods und McDonald´s beendet

Adobe: US-Software-Riese ist bei Wachstumsrate einer der „besten seiner Klasse“ - So steht es um die Aktie

Nike wird neuer Ausrüster des FC Liverpool - Ein Deal mit einer Menge Potenzial

Apple-Aktie: Maßlos überteuert oder spannende Kaufchance?

Europäische Titel im Überblick

Medigene: Positive Studiendaten lassen Aktie über 20 Prozent in die Höhe springen!

Europäische Banken: JPMorgan Chase sieht im ersten Halbjahr 2020 Chancen auf Outperformance gegenüber dem breiten Markt

Varta: Commerzbank-Studie weckt Konkurrenzangst - Ist der Gipfelsturm der Aktie jetzt beendet?

Wirecard: Start ins neue Jahr war versöhnlich - Die Short-Seller setzen jedoch weiter gegen die Aktie

Wirecard: Geht das Drama 2020 weiter oder wird im neuen Jahr alles anders?

50-mal billiger als Apple: 3 Gründe, warum 2020 das Jahr für die Continental-Aktie werden könnte

Die wichtigsten Makro/Sentiment-News

Nahost-Konflikt: Ist die Straße von Hormus ein möglicher Katalysator für ein „Black Swan“-Ereignis?

Blick auf den Finanz-Sektor 2020: Warum Versicherer-Aktien eine gute Wahl sein könnten

Elektromobilität: Nächster Durchbruch bei der Batterie-Forschung? - Australische Forscher präsentieren Lithium-Schwefel-Akku

Silber: Der Aufholbedarf zu Gold ist noch groß - Wie ist der Stand der Dinge beim Edelmetall?

Gold: Eskalation zwischen USA und Iran treibt das Edelmetall auf höchsten Stand seit 2013 - Palladium erreicht neues Allzeithoch

Themen-Fokus Wasserstoff

ITM Power: Aktie setzt ihren Höhenflug fort - fast 200 Prozent Kursplus in einem Jahr

Plug Power: Neuer Auftrag lässt die Aktie in die Höhe schnellen - Wasserstoffwerte bleiben angesagt!

Verdreifachung 2019! Was die Ballard-Power-Aktie 2020 noch zu bieten hat

Krypto-News

Bitcoin: Bloomberg gibt optimistischen BTC-Ausblick für 2020 - Altcoin-Sterben hat im letzten Jahr abgenommen

Bitcoin kratzt wieder an der 8000-Dollar-Marke - Fluchtbewegung wegen Iran-Krise oder „Proof of Keys“-Event?

Ist Bitcoin ein sinnvolles Investment oder nicht? Falls Sie eine Antwort auf diese Frage haben möchten, schauen Sie doch einmal in unsere Empfehlung rein:

onvista-Investment-Idee: Bitcoin - Gehört die Kryptowährung ins Portfolio oder nicht?

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende

Fotos: byktzgl/Anusorn Nakdee / Igor Batrakov / Shutterstock.com

onvista-Webinar: Der große technische Jahresausblick für 2020

An den Kapitalmärkten bricht die Phase an, in der Jahresausblicke wieder Hochkonjunktur haben. Auch wir wagen seit vielen Jahren regelmäßig einen Blick in die große technische Glaskugel. Während vor Jahresfrist kaum ein Investor an noch weiter fallende Zinsen glaubte, werden aktuell die rekordniedrigen beziehungsweise sogar negativen Renditen fast beliebig lange in die Zukunft fortgeschrieben. Wie war das mit dem Markt und seinem wunden Punkt? Das einseitige Sentiment liefert möglicherweise einen ersten Hinweis, aus welcher Richtung 2020 Überraschungen kommen könnten…

Die Entwicklungen im Jahr 2019 sind der Stoff, aus dem ein herausfordernder, spannender Finanzmarktjahrgang 2020 gemacht sein dürfte. Umso wichtiger ist es, umfassend informiert in das neue Jahr zu starten.

Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland wirft für Sie einen Blick in die große Glaskugel für das Jahr 2020 und analysiert:

Aktienmärkte / Rentenmärkte / Währungen / Rohstoffe

Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung zum Webinar!