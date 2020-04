Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AGISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 15.04.2020 Kursziel: EUR9,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15. April 2020 (vorher: Kaufen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 8,70 auf EUR 9,50.

Zusammenfassung: Die DRAG gab letzte Woche bekannt, dass sie die Öl- und Gasförderung ihrer größten Tochtergesellschaft Cub Creek im Q2/20 mindestens bis Ende Juni auf 15 bis 25% des ursprünglich geplanten Niveaus reduzieren wird. Ende Februar gab das Unternehmen bekannt, dass 65% der geplanten H1/20-Ölproduktion mit USD57,04 /Barrel abgesichert waren. Wir haben zuvor die Produktion von 743.000 Barrel Öl (BO) im H1/20 prognostiziert, was auf ein abgesichertes Volumen im gleichen Zeitraum von 483.000 BO hindeutet. Unsere neue Prognose für die H1/20-Ölförderung liegt bei 421.000 BO. Das abgesicherte H1/20-Volumen wird durch die Auflösung der Absicherungen bei der Elster-Tochter Ende März etwas reduziert. Wir gehen nun davon aus, dass die H1/20-Ölproduktion völlig durch Absicherungen gedeckt wird. In unserem überarbeiteten Bewertungsmodell unterstellen wir, dass die Öl- und Gasförderung im Q2/20 und H2/20 in Cub Creek 20% bzw. 50% des zuvor modellierten Niveaus beträgt. Wir gehen davon aus, dass das zuvor für 2020 geplante Öl- und Gasvolumen im Jahr 2021 gefördert wird. Unsere Rohstoffpreisprognosen bleiben im Vergleich zu unserer Studie vom 24. März unverändert. Das von 2020 auf 2021 übertragene Cub Creek-Volumen ist nicht abgesichert. Unsere Erwartung, dass der durchschnittlich realisierte nicht abgesicherte Ölpreis im Jahr 2021 20% über dem Niveau von 2020 liegen wird, spielt eine Rolle bei der Anhebung unseres Kursziels von EUR8,70 auf EUR9,50 ebenso wie Anpassungen unserer Produktionsprognosen für Salt Creek and Bright Rock infolge von Gesprächen mit dem Management. Wir stufen die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Aufwärtspotenzial zum neuen Kursziel jetzt unter 25% liegt.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 8.70 to EUR 9.50.

Abstract: DRAG last week announced that it will reduce Q2/20 oil and gas production at its largest subsidiary Cub Creek to between 15% and 25% of the originally planned level at least until the end of June. The company stated at the end of February that 65% of budgeted H1/20 oil production was hedged at USD57.04/barrel. We previously forecast production of 743k barrels of oil (BO) in H1/20, suggesting hedged volume over the same period of 483k BO. Our new H1/20 oil production forecast is 421k BO. H1/20 hedged volume is reduced somewhat by the unwinding of hedges at the Elster subsidiary at the end of March. We now expect H1/20 oil production to be fully hedged. Our reworked valuation model assumes Q2/20 and H2/20 oil and gas production at Cub Creek at ca. 20% and 50% respectively of the level we previously modelled. We assume the oil and gas volume previously planned for 2020 will be produced in 2021. Our commodity price forecasts are unchanged on our note of 24 March. The Cub Creek volume transferred from 2020 to 2021 is unhedged. Our expectation that average realised unhedged oil prices in 2021 will be 20% above the 2020 level plays a role in the upward revision of our price target from EUR8.70 to EUR9.50 as do upward revisions to our production forecasts for the Salt Creek and Bright Rock subsidiaries following discussions with management. We downgrade the recommendation from Buy to Add because upside to the new price target is now lower than 25%.

