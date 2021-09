Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

Unternehmen: FORTEC Elektronik AGISIN: DE0005774103

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.09.2021 Kursziel: 26,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

FORTEC beginnt mit Aufbau wiederkehrender Software-Erlöse

FORTEC Elektronik hat gestern die partnerschaftliche Gründung eines Start-Ups im Softwarebereich bekanntgegeben. Damit vollzieht das Unternehmen einen weiteren Schritt in der Entwicklung hin zum Systemlieferanten hochwertiger industrieller Elektronik und erschließt mit der zukünftig eigenen Softwarekomponente einen neuen Geschäftszweig mit höherem wiederkehrenden Erlöspotenzial.

Datenvisualisierung erlangt neue Kompetenzen: Die neugegründete Softwareeinheit namens aushang.online GmbH fungiert fortan als Tochtergesellschaft der DISTEC GmbH und liefert eine erprobte Webapplikation für digitale Aushänge und Wegweiser. Diese können nun in Kombination mit von FORTEC eigenentwickelten und -produzierten 7- bis 75-Zoll-Monitoren des Segments Datenvisualisierung als Package-Lösung in Form von Informationsportalen für verschiedene Einsatzzwecke angeboten werden. Das Anwenderspektrum reicht von Firmenkunden, öffentlichen Einrichtungen, Wohnanlagen, bis hin zu Praxen und anderen Orten mit wechselndem Informationsbedarf, wodurch diese Kundenkreise besser adressiert werden können.

An dem zusammen mit der schulverwalter.online UG gegründeten und von FORTECs COO Bernhard Staller geleiteten Start-Up hält DISTEC mit 55% die Mehrheit der Geschäftsanteile. Auf Fachmessen in Erfurt, Nürnberg und Dresden wird die Gesellschaft die Package-Lösung in den kommenden Wochen erstmals öffentlich präsentieren. Während FORTEC die eigene Hardware bislang ohne Content Management-Systeme veräußerte bzw. dieser Teil der Wertschöpfung Dritten zugutekam, verfügt das Unternehmen nun über ein erstes Puzzleteil für jährlich wiederkehrende Lizenzeinnahmen. Die neuentwickelte Software ist anfänglich auf Monitorklassen zugeschnitten, die u.E. rund 15% des Umsatzvolumens im Segment Datenvisualisierung repräsentieren und soll nach Zielsetzung FORTECs in den nächsten zwei Jahren bereits zu Package-Lösungen mit Umsätzen im einstelligen Mio.-Bereich beitragen und damit auch die Kundenbindung nachhaltig stärken. Die Erreichbarkeit des Erlösziels von 100 Mio. Euro bis 2023 wurde von FORTEC im Zuge dessen erneut bekräftigt.

Ausblick für 2021/2022 steht noch aus: Letzteres setzt u.E. nach wie vor auch anorganisches Wachstum voraus, nichtsdestotrotz deutet die neuerlich unterstrichene Zielsetzung auf eine spürbare Umsatzerholung im seit dem 1. Juli laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 hin. Die Guidance hierzu dürfte spätestens mit dem Geschäftsbericht Ende Oktober folgen. Wir gehen unverändert von knapp zweistelligem und profitablem Wachstum aus (MONe: (+11,4% yoy), das wir sogar durch anhaltende Lieferengpässe gemindert sehen. Ohne diesen Effekt wäre u.E. ein Konzernumsatz über dem Vorkrisenniveau (2019: 88,3 Mio. Euro) realistisch. Das Start-Up hingegen dürfte noch ohne direkte positive wie negative Effekte auf die Zahlen bleiben.

Fazit: Die gestrige Meldung stellt u.E. nur eine kleine erste Initiative im Softwarebereich dar, signalisiert zugleich aber die strategische Stoßrichtung des Konzerns auf dem Weg zu einem stärker integrierten Produktangebot in den kommenden Jahren. Wir sind von der Richtigkeit der Strategie und der Qualität des Geschäftsmodells weiterhin überzeugt und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 26,00 Euro.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich.

