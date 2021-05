^

Original-Research: MPH Health Care AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AGISIN: DE000A289V03

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 06.05.2021 Kursziel: 75,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst:

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 75,00.

Zusammenfassung: Die vorläufigen Zahlen spiegeln die Covid-19-Effekte wider, wobei das Nettoergebnis für 2020 auf EUR-70 Mio. (2019: EUR11 Mio.) fiel. Dies ist auf nicht liquiditätswirksame Verluste aus der Fair-Value Bewertung der börsennotierten Beteiligungen zurückzuführen. Das schwache Ergebnis ist hauptsächlich auf die schlechte Performance der M1-Aktien im letzten Jahr (-35%) infolge von pandemiebedingten Lockdownmaßnahmen zurückzuführen. Die M1-Einnahmen wurden durch Klinikschließungen und Einschränkungen belastet, die die Anzahl der Behandlungen im letzten Jahr begrenzten. Es gibt jedoch keine Hinweise auf langfristige Auswirkungen auf das operative Geschäft oder die Kapitalstruktur, und wir sehen ein gutes Rebound-Potenzial, sobald sich die Covid-19-Tentakeln aus der globalen Wirtschaft zurückziehen. Unterdessen bleibt CR Capital von der Pandemie unberührt, da der Immobilienentwickler weiterhin die sehr hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum befriedigt. Unsere Bewertung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR75.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 75.00 price target.

Abstract: Prelims reflect covid-19 effects with 2020 net income sinking to EUR-70m (2019: EUR11m). This owes to non-cash fair value write-downs of the listed holdings. The weak result is chiefly traced to the poor M1 stock performance last year (-35%) in the wake of pandemic lockdowns. M1 earnings were burdened by clinic closures and restrictions gating the number of treatments last year. However, there is no evidence of long-term effects on operations or the capital structure, and we see good rebound potential once the covid-19 tentacles retreat from global economies. Meanwhile, CR Capital remains unhampered by the pandemic as the property developer continues to address frenzied demand for affordable housing. Our rating remains Buy with an unchanged EUR75 price target.

