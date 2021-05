Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG)

Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

Unternehmen: MS Industrie AG

ISIN: DE0005855183

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.05.2021

Kursziel: 2,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Haken an 2020 - Nur Stärke des Turnarounds in 2021 noch offen

MS Industrie hat am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht. Wenngleich die Umsatzerwartung weitestgehend getroffen wurde, blieb das Ergebnis aufgrund erhöhter Risikovorsorge hinter unserer Prognose zurück, während der operative Cashflow positiv überraschte. Dank struktureller Verbesserungen ist der Weg für einen kräftigen Turnaround in 2021 geebnet.

Umsatz sinkt in Q4 nochmals zweistellig: Der Konzernumsatz erfüllte mit 164,0 Mio. Euro die Guidance (rund 163 Mio. Euro; MONe: 163,0 Mio. Euro). Für Q4 bedeutete dies einen Erlösrückgang von 11,7% yoy auf 45,8 Mio. Euro, der damit etwas geringer ausfiel als von uns antizipiert (MONe: -13,7% yoy). Insbesondere im Segment Ultrasonic brach die Erholung im sonst starken Schlussquartal spürbar ab, sodass auf Gesamtjahressicht ein Rückgang von 19,5% yoy auf 49,2 Mio. Euro zu Buche stand (9M/20: -1,3% yoy). Dies beruhte u.E. in erster Linie auf schwachen Auslieferungen von Sondermaschinen an die Automobilindustrie, während MS Industrie im Non-Automotive-Bereich zweistellig gewachsen sein sollte. Allerdings wurde nach Angaben des Unternehmens die avisierte Umsatzmarke von rund 5 Mio. Euro im Serienmaschinengeschäft aufgrund der Vertriebseinschränkungen doch nicht erreicht. Im Segment Powertrain konnte das Umsatzminus in 2020 bei Erlösen von 114,8 Mio. Euro immerhin auf 30,7% yoy eingedämmt werden (9M/20: -40,4% yoy), was etwa dem Einbruch des europäischen LKW-Markts in 2020 entspricht (-27,3% yoy; Quelle: ACEA).

Ergebnis durch Risikovorsorge unter den Erwartungen: Ergebnisseitig blieb MS Industrie in Q4 auf EBITDA-Level mit 3,0 Mio. Euro zwar profitabel, unsere Erwartung (6,9 Mio. Euro) wurde jedoch deutlich verfehlt. Hauptgrund hierfür waren außergewöhnlich hohe sonstige betriebliche Aufwendungen i.H.v. 9,5 Mio. Euro (+3,6 Mio. Euro qoq; MONe: 6,3 Mio. Euro), was u.a. aus der Zuführung von Rückstellungen für Haftungsrisiken resultierte. Aufgrund geringer als erwarteter Abschreibungen fiel die Abweichung zu unserer Prognose beim operativen Ergebnis (EBIT) aber nicht ganz so drastisch aus (Q4: -0,3 Mio. Euro vs. MONe: 1,5 Mio. Euro). Auf Gesamtjahressicht sticht der operative Cashflow i.H.v. 18,2 Mio. Euro positiv hervor (MONe: 8,9 Mio. Euro), der durch einen überraschend starken Working Capital-Abbau zustande kam (Δ -22,2 Mio. Euro vs. MONe: -7,0 Mio. Euro), sich im laufenden Jahr wachstumsbedingt aber wieder normalisieren dürfte.

Guidance bietet nur eingeschränkte Visibilität für Kraft des Turnarounds: In 2021 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von rund 180 Mio. Euro bei wieder deutlich steigenden Ergebniskennzahlen für EBITDA und EBIT sowie einem positiven Jahresergebnis. Die nachhaltig gesenkte Kostenbasis sollte allein beim Personalaufwand im laufenden Jahr Einsparungen von über 10 Mio. Euro ermöglichen, allerdings halten wir unsere bisherigen Erwartungen an den operativen Turnaround vor dem Hintergrund der zähen Corona-Lage sowie der im derzeitigen Marktumfeld vorherrschenden Ineffizienzen in den Lieferketten für etwas zu hoch gegriffen und reduzieren unsere Prognosen entsprechend.

Fazit: Der visible Turnaround und die umfassenden strategischen Reserven (u.a. Kaufpreisforderung ggü. „Gnutti“; siehe Comment vom 24.03.) bilden u.E. aktuell die Eckpfeiler des attraktiven Investment Cases. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.

