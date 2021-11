Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

Unternehmen: Nynomic AGISIN: DE000A0MSN11

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 03.11.2021 Kursziel: 52,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Unverändert starkes Sentiment in Q3 veranlasst Management zur erneuten Anhebung der Jahresziele

Nynomic hat gestern auf Basis starker vorläufiger Q3-Zahlen die Guidance für das laufende Jahr erneut angehoben. Wir sehen uns damit einmal mehr in unserer positiven Sicht auf die Geschäftsqualität des Konzerns bestärkt. Der Auftragsbestand konnte abermals auf ein neues Rekordniveau zulegen, was eine Fortsetzung des erfreulichen operativen Momentums in den nächsten Quartalen nahelegt.

Umsatz und EBIT trotz starker Vorjahresbasis weiterhin mit zweistelligem Zuwachs: Den Konzernerlös konnte Nynomic in Q3 mit knapp 28% yoy auf 24,6 Mio. Euro sogar stärker als von uns erwartet steigern (MONe: 21,0 Mio. Euro). Die Wachstumsrate lag damit bereits im achten Quartal in Folge im zweistelligen Bereich, was u.E. ein starker Beleg dafür ist, dass das Unternehmen von seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur mit Positionierung in strukturellen Wachstumsmärkten wie der Medizintechnik- und dem Pharmabereich nachhaltig profitiert. Auch das EBIT setzte seine überproportionale Dynamik mit einem Anstieg von 45% yoy auf 2,9 Mio. Euro fort, wodurch die Marge mit 11,8% sowohl über dem Vorjahreswert (+140 BP yoy) als auch leicht über dem Q2-Niveau (+20 BP qoq) lag. Auf 9M-Basis ergibt sich daraus ein Umsatz von 78,3 Mio. Euro (+39% yoy) sowie ein EBIT von 9,7 Mio. Euro (+73% yoy). Beide Werte markieren damit einen neuen Rekordstand.

Erhöhte Guidance mit Blick auf Q4 in komfortabler Reichweite: Angesichts des erzielten 9M-Niveaus erwartet der Vorstand nun, einen Konzernerlös von rund 100 Mio. Euro (zuvor: deutlich über 90 Mio. Euro) zu realisieren. Nach unserer Ansicht ist auch diese neue Zielmarke komfortabel erreichbar. So impliziert ein Jahresumsatz von 100 Mio. Euro, dass Nynomic in Q4 ca. 21,7 Mio. Euro generiert, was im Vorjahresvergleich einem Rückgang von knapp 3% yoy entsprechen würde. Trotz des Projektcharakters des Geschäftsmodells erachten wir dies mit Blick auf das unverändert starke Sentiment im Markt für spektroskopiebasierte Analysetechnik als gewohnt konservativ, zumal das Schlussquartal in den letzten beiden Jahren mit einem Anteil von etwa 29% (Q4/20) und 30% (Q4/19) den jeweils stärksten Beitrag im Jahresverlauf lieferte. Wir haben unsere Umsatzprognose für FY 2021 daher angepasst und uns oberhalb der kommunizierten Guidance positioniert, während unsere bisherige Ergebnisschätzung etwas zu ambitioniert wirkt und wir sie auf Basis des 9M-Resultats nach unten adjustieren.

Eine Fortsetzung der zweistelligen Wachstumsraten auch im kommenden Jahr erscheint derweil insbesondere vor dem Hintergrund zunehmend visibel, dass der Auftragsbestand mit 78,3 Mio. Euro (+79% yoy) erneut auf einen Höchstwert zulegen konnte und somit nach wie vor eine vielversprechende Ausgangslage für die nächsten Quartale bietet. Wir fühlen uns mit unserer Erlösprognose für FY 2022 somit weiterhin wohl.

Fazit: Nynomic bleibt operativ auch nach den ersten neun Monaten weiter auf Erfolgskurs. Wir erachten die strukturellen Perspektiven des Konzerns als unverändert überzeugend, was sich u.E. im aktuellen Aktienkurs jedoch auch weitgehend widerspiegelt. Aus bewertungstechnischer Sicht bestätigen wir folglich unser Rating 'Halten' mit unverändertem Kursziel.

