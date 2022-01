Original-Research: va-Q-tec AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: va-Q-tec AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu va-Q-tec AG

Unternehmen: va-Q-tec AGISIN: DE0006636681

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.01.2022 Kursziel: 42,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Vorläufige Zahlen: Übertreffen der Guidance markiert nächsten Meilenstein - zweistelliges Wachstum auch in 2022 realistisch

va-Q-tec hat gestern den vorläufigen Umsatz für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, der das starke operative Momentum der vergangenen Quartale vollumfänglich bestätigt. Wir gehen davon aus, dass der Konzern den Kurs von zweistelligen Wachstumsraten auch in 2022 fortsetzen wird, weswegen wir die spürbare Kurskorrektur als Gelegenheit erachten.

Rekord-Q4 mündet im erfolgreichsten Jahr der Firmengeschichte: Der Erlös stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 44,4% yoy auf 104,1 Mio. Euro, womit sowohl die vom Unternehmen avisierte Guidance (95-100 Mio. Euro) als auch unsere Schätzung (101,5 Mio. Euro) übertroffen wurde. Mit einem Beitrag von 30,7 Mio. Euro (+62,6% yoy) hat va-Q-tec in Q4 sein bis dahin stärkstes Quartal (Q3/21: 26,0 Mio. Euro) folglich noch übertroffen.

Auf der Nachfrageseite hielt der Bedarf nach va-Q-tecs innovativen, autark kühlenden Boxen- und Palettenlösungen nicht zuletzt im Zuge der anhaltenden globalen Impfstoff-Distribution in den vergangenen Monaten unvermindert an. Als Resultat verzeichnete das System-Geschäft in Q4 ein beeindruckendes Wachstum um +148,3% yoy auf 12,6 Mio. Euro (FY/21: +86,7% yoy auf 36,4 Mio. Euro). Auch das Service-Geschäft (Vermietungen) setzte den dynamischen Wachstumskurs u.a. dank beschleunigter Anlaufphasen von Neuprojekten fort. Neben der in Q4 erneut signifikanten Erlössteigerung von +61,8% yoy auf 12,8 Mio. Euro (FY/21: +34,9% yoy auf 44,1 Mio. Euro) werten wir die deutliche Verbreitung der Kundenbasis in diesem Segment als Indiz für die technologische Überlegenheit von va-Q-tec im Vergleich zu den Kühltransportlösungen der Konkurrenz. Als drittes Segment konnte das Produktgeschäft nicht ganz an das starke erste Halbjahr anknüpfen (H1/21: +60,3% yoy auf 12,5 Mio. Euro), mit einem Beitrag von 5,0 Mio. Euro in Q4 und einem Jahresbeitrag von 22,0 Mio. Euro (+20,2% yoy) in FY/21 dennoch erneut deutlich zweistellig zulegen.

Aufgrund der signifikanten Zuwächse in den margenstarken Segmenten 'Systems' und 'Serviced Rental' fühlen wir uns in unserer EBITDA-Schätzung bestätigt. Wir erwarten für FY/21 somit unverändert eine signifikante Steigerung von +74,9% yoy auf 19,9 Mio. Euro, was mit 19,2% eine erneute Margenausweitung impliziert.

Wachstumstreiber auch langfristig intakt: va-Q-tec hat sich sich im Zuge der Impfstoff-Sonderkonjunktur u.E. als verlässlicher Partner im Bereich der thermischen Energieeffizienz und der Hochleistungs-Thermoverpackung für den globalen Einsatz bei kritischen Transporten jeglicher Art profiliert. Nicht zuletzt durch die Forcierung der Pharmabranche, biotechnische Medikamente vermehrt auf mRNA-Basis zu entwickeln, dürfte der Bedarf an stabilen 'TempChains' perspektivisch weiter steigen. Darüber hinaus positioniert sich der Konzern mit weiteren Innovationen wie z.B. Isolationspaneelen für Brennstoffzellen oder Elektrofahrzeuge in strukturell wachsenden Zielmärkten, woraus u.E. weitere Wachstumstreiber für den mittel- und langfristigen Betrachtungszeitraum entstehen.

Fazit: Mit dem erfreulichen Q4 hat va-Q-tec nicht nur das stärkste Quartal, sondern auch das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte erzielt. Der Investment Case ist u.E. damit vollständig intakt. Wir bestätigen unsere Empfehlung und das Kursziel.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23309.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°