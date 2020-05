OTS: CP Corporate Planning AG / Corporate Planning kauft Reporting-Spezialist ...

Corporate Planning kauft Reporting-Spezialist Hi-Chart / Hamburger Softwarehaus wertet Geschäftskommunikation durch IBCS auf (FOTO) Hamburg (ots) - Die CP Corporate Planning AG (CP) stärkt ihre Position als einer der führenden Anbieter von Software für die Unternehmenssteuerung im DACH-Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg übernimmt die Berliner Hi-Chart GmbH, einen Software-Spezialisten für die Erstellung anspruchsvoller Managementberichte und Präsentationen nach den International Business Communication Standards (IBCS). Corporate Planning übernimmt alle Mitarbeiter, führt die Hi-Chart-Marke "Chart-me" fort und entwickelt die verschiedenen Produkte weiter. Zusätzlich wird die Softwarelösung für Management-Reporting nach IBCS vollständig in die Corporate Planning Software integriert und steht CP-Kunden voraussichtlich ab Herbst 2020 zur Verfügung.

Wachsende Bedeutung betriebswirtschaftlicher Visualisierungen

"Hi-Chart ist ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Zukunft von Corporate Planning. Die flexible Erstellung klarer und verständlicher Managementberichte und Präsentationen gewinnt für mittelständische Unternehmen zunehmend an Bedeutung", betont Matthias Kläsener, CEO der CP Corporate Planning AG. "Mit Hi-Chart übernehmen wir nicht nur eine Software, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet, sondern auch ein innovatives Team, das bei der Weiterentwicklung der Corporate Planning Software eine zentrale Rolle spielen wird."

Mehr Effizienz in der Geschäftskommunikation

Die Hi-Chart GmbH entwickelt seit 2011 Software für die Erstellung überzeugender Geschäftsgrafiken und Tabellen nach den Notationsstandards der IBCS Association, einem gemeinnützigen Verein zur Verbreitung, Pflege und Weiterentwicklung der International Business Communication Standards. Das Regelwerk für eine effiziente Geschäftskommunikation ist in immer mehr Unternehmen Grundlage für die erfolgreiche Gestaltung von Berichten und Präsentationen. Es sorgt dafür, dass sich Sender stets verstanden und Empfänger gut bedient fühlen.

IBCS-konformes Reporting auf Knopfdruck

Nach der Übernahme von Hi-Chart ist Corporate Planning der einzige Anbieter von Software für die Unternehmenssteuerung mit vollständig integriertem Reporting nach IBCS. "Wir machen effiziente Geschäftskommunikation einfach", sagt Sven Baade, Chief Product Officer der CP Corporate Planning AG. "Unsere Kunden müssen ihre Daten nicht erst aufbereiten, um sie nach den International Business Communication Standards in Berichten und Präsentationen auszugeben. Die Corporate Planning Software strukturiert die Daten und wendet die IBCS-Standards automatisch an. Unsere Kunden müssen nur auf den Knopf drücken."

Über Corporate Planning

Die CP Corporate Planning AG bietet seit mehr als 30 Jahren anwenderfreundliche und flexible Software für die Unternehmenssteuerung im Mittelstand. Die Lösungen für die operative Planung, integrierte Finanz- und Erfolgsplanung sowie Konsolidierung (zertifiziert nach IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 und IDW RS FAIT 4) laufen auf einer einheitlichen technologischen Plattform und sind ohne IT-Kenntnisse der Anwender einsetzbar. Dem innovativen Self-Service-Ansatz für flexible Planung, moderne Analysen und individuelles Reporting vertrauen mehr als 4.000 Unternehmen, darunter Hellmann Worldwide Logistics, die Privatmolkerei Bauer, Julius Meinl, die Deutsche Flugsicherung und Drykorn. Neben dem Hauptsitz in Hamburg ist Corporate Planning an neun weiteren Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England und den Niederlanden vertreten.

