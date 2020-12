OTS: LEONINE Studios / LEONINE Studios übernimmt SEO Entertainment (FOTO)

LEONINE Studios übernimmt SEO Entertainment (FOTO) München (ots) -

- LEONINE Studios CEO Kogel: "Hervorragende weitere Ergänzung für unseren Entertainment-Bereich" - Gillad Osterer bleibt Geschäftsführer des Unternehmens

Die LEONINE Holding GmbH übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2021 vollständig das Produktionsunternehmen SEO Entertainment GmbH mit Sitz in Unterföhring bei München. SEO Entertainment ist ein hochanerkanntes Produktionsunternehmen im Bereich Light Entertainment, Dokumentationen und Comedy. Aktuelle Premiumproduktionen sind u.a. FEUER UND FLAMME (WDR) und YOUR LIFE IS A JOKE (Netflix). SEO Entertainment bleibt ein eigenständiges Unternehmen und wird Teil des Segments LEONINE Production innerhalb der LEONINE Studios. Mit SEO Entertainment erweitert LEONINE Studios sein umfangreiches Produktionsangebot um weitere Genres im Bereich Entertainment. Der bisherige Alleingesellschafter und Geschäftsführer Gillad Osterer bleibt weiterhin Geschäftsführer von SEO Entertainment und berichtet in dieser Funktion direkt an LEONINE Studios CEO Fred Kogel.

Fred Kogel sagt: "Wir freuen uns, mit SEO Entertainment ein weiteres erfolgreiches, kreatives und innovatives Produktionsunternehmen bei LEONINE Studios begrüßen zu können. SEO erweitert unser Angebot um attraktive Light Entertainment-, Dokumentations- und Comedy-Inhalte und ist eine hervorragende Ergänzung unseres Entertainment-Bereichs am Produktionsstandort München. SEO hat ein herausragendes Team und Gillad Osterer ist ein hervorragender Produzent, der uns immer wieder mit seinen kreativen Ideen inspiriert hat. Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam zusätzliche Potenziale zu erschließen."

Gillad Osterer, Geschäftsführer von SEO Entertainment: "Es freut mich besonders, dass die SEO in dem aus meiner Sicht derzeit attraktivsten europäischen Medienunternehmen "andockt". Nicht nur aus inhaltlicher Sicht ergibt sich dadurch eine spannende Wachstumsperspektive, auch menschlich hat mich das Gesamtkonzept von LEONINE Studios absolut überzeugt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in einem tollen Team."

Joachim Scheuenpflug, Chief Financial Officer der LEONINE Studios ergänzt: "Wir haben LEONINE Studios im vergangenen Jahr so aufgestellt, dass wir sowohl die notwendige Plattform, wie auch die personellen Ressourcen haben, das anorganische Wachstum der LEONINE Studios zu skalieren und profitable Unternehmen, die das bestehende Geschäftsmodell so perfekt ergänzen wie SEO Entertainment auch reibungslos integrieren zu können. Damit realisieren wir Synergiepotentiale und stärken unsere Marktposition nachhaltig."

Die SEO Entertainment wurde im Jahr 2008 von Gillad Osterer mitgegründet. Das Unternehmen produziert für private und öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland und Europa Fernsehformate, die modern, kreativ, authentisch und immer besonders sind. Zu den preisgekrönten Produktionen zählen u.a. DAS LACHEN DER ANDEREN (Deutscher Fernsehpreis, WDR) und APPLAUS UND RAUS (Grimme Preis, ProSieben).

Das Segment LEONINE Production umfasst nun die Produktionsmarken i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film. LEONINE Studios deckt damit das gesamte Spektrum der Film-, TV-, und OTT-Produktion im Premium-Bereich sowie der Produktion innovativer neuer Formate für Social Media Kanäle wie YouTube, Facebook oder Instagram für scripted und non-scripted Content in allen Genres ab.

Über LEONINE Studios:

LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.

Mit seinen drei Segmenten LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Film, Odeon Entertainment, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

Über SEO Entertainment:

SEO Entertainment produziert für private und öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland und Europa Fernsehformate, die modern, kreativ, authentisch und immer besonders sind. Von Light Entertainment über Dokumentationen bis hin zu Comedy ist das Portfolio breit und preisgekrönt - unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis. SEO Entertainment setzt besondere Akzente in den Bereichen: Innovative Dokumentation, Visual Storytelling, Versteckte Kamera, Formatentwicklung und internationale Lizenzierung. SEO Entertainment ist Leidenschaft für gutes Fernsehen mit starkem Storytelling und emotionalen Bildern.

