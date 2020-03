OTS: MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH / MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH übernimmt ...

MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH übernimmt die Sanitätshaus Orthopädie-Technik Thillmann GmbH (FOTO) Koblenz (ots) - Mit der Übernahme der regional ansässigen Sanitätshaus Orthopädie-Technik Thillmann GmbH investiert das Koblenzer Unternehmen in die wohnortnahe Hilfsmittelversorgung. Als einer der führenden deutschen Anbieter in den Bereichen HomeCare und RehaTechnik erweitert die MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH nun gezielt ihr Versorgungsspektrum in den Bereichen Sanitätshaus und Orthopädie-Technik.

"Mit der Sanitätshaus Orthopädie - Technik Thillmann GmbH konnten wir ein sehr gut aufgestelltes und etabliertes Unternehmen hinzugewinnen, welches sich mit seiner ausgewiesenen Expertise in den Bereichen Kompressionstherapie, Bandagen & Orthesen, sowie der Orthopädie - Technik mit Prothesenbau und Einlagenfertigung hervorragend mit unserem vorhandenen MEDI-CENTER Portfolio ergänzt," so Geschäftsführer Björn Besse.

"Der Zusammenschluss mit einem professionell geführten und überregional aufgestellten Leistungserbringer wie der MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH ermöglicht neben der langfristigen Unternehmenssicherung auch die nötige strategische Weiterentwicklung in einem immer anspruchsvoller werdenden Markt. Die damit gewonnenen Synergieeffekte helfen, eine gezielte Weiterentwicklung der modernen und hochwertigen Kundenversorgung voran zu treiben" freut sich Jürgen Thillmann, welcher in dem Verkauf seines Unternehmens den Fortbestand und die Absicherung der Arbeitsplätze für die Zukunft sieht.

Zu den bereits über 100 Beschäftigten der MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH kommen nun 25 Fachkräfte hinzu, welche weiterhin unter der Firmierung "Sanitätshaus Orthopädie - Technik Thillmann GmbH" operieren werden.

Die bestehenden MEDI-CENTER Standorte in Koblenz, Mülheim-Kärlich und Urmitz werden durch die Übernahme um die Standorte in Andernach, Mendig und Sinzig ideal ergänzt und bilden somit ein dichtes Versorgungsnetzwerk in der Region. Zusätzlich wird zur Jahresmitte 2020 ein weiterer Standort in Bad Neuenahr eröffnet, in dem bereits beide Kernkompetenzen der Unternehmen abgebildet werden.

