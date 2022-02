OTS: ÖKOWORLD AG / ÖKOWORLD-Gründer und Atomkraftgegner Platow schockiert: ...

ÖKOWORLD-Gründer und Atomkraftgegner Platow schockiert: "Dieser EU-Brüssel-Taxonomie-Salat ist Wahnsinn!" / Greenwashing: EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein (FOTO) Hilden bei Düsseldorf (ots) - Investitionen in neue Atomkraft- und Gaswerke sollen in der Europäischen Union unter bestimmten Auflagen als nachhaltig im Sinne von klimafreundlich gelten. Trotz massiven Gegenwinds und vielfältiger Kritik nahm die Europäische Kommission am 2. Februar 2022 einen entsprechenden Rechtsakt an. Dieser lockert auch die Auflagen für Gaskraftwerke. Die Bundesregierung hatte sich gegen eine entsprechende Einstufung von Atomkraft positioniert, hält allerdings Investitionen in Gaskraftwerke als Brückentechnologie unter bestimmten Voraussetzungen für akzeptabel. Das heißt, dass Gaskraftwerke länger höhere Anteile an verschmutzendem Erdgas nutzen können.

Hintergrund dieser Einstufung ist die sogenannte Taxonomie als Offenlegungsverordnung der EU, eine Art Finanzkompass für nachhaltige Geldanlagen, der Investitionen in klimafreundliche Technologien stärker nach vorne bringen soll.

Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, ist schockiert: "Wir gehören zu den geistigen Müttern und Vätern der Anti-Atomkraft-Bewegung! Die ÖKOWORLD schließt seit über 30 Jahren Atomkraft aus allen Investitionen aus. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 hat uns geprägt, verletzt, gewarnt und erschüttert. Aber auch gelehrt, das Teufelszeug zu hundert Prozent zu meiden. Und nun bleibt trotz deutlicher Kritik und aller Warnsignale aus der Vergangenheit die EU-Kommission dabei, dass Erdgas und Kernkraft in Europa in Zukunft als grüne Energie gelten. Verursacher dieser Einstufung von Gas- und Atomkraftprojekten als nachhaltig ist die sogenannte Taxonomie der EU. Diese soll Bürgerinnen und Bürger, Anlegerinnen und Anleger motivieren, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Dieser EU-Brüssel-Taxonomie-Salat ist Wahnsinn! Das ist politisch gesteuertes Greenwashing. Denn mit Atomkraft und Gas verliert die Taxonomie nun gänzlich ihre Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Damit ist der Gedanke, Geld eine klimafreundliche Richtung zu geben, von der EU-Politik mutwillig kaputtgemacht worden und verkommt für ernsthaft motivierte Anlegerinnen und Anleger zur Lachnummer, über die man nur heulen und schreien kann!"

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.

