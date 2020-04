OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / Dr. Antonella Mei-Pochtler als neue ...

Dr. Antonella Mei-Pochtler als neue Aufsichtsrätin der ProSiebenSat.1 Media SE bestellt Unterföhring (ots) - München, 7. April 2020. Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE freuen sich, dass sie Dr. Antonella Mei-Pochtler als neue Aufsichtsrätin für die Gesellschaft gewinnen konnten. Dr. Antonella Mei-Pochtler wird mit Wirkung zum 13. April 2020 gerichtlich als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt, bei der Hauptversammlung 2020 soll sie anschließend von den Aktionären ordnungsgemäß gewählt werden. Sie tritt die Nachfolge von Angela Gifford an, die ihr Amt zum 13. Januar 2020 niedergelegt hatte.

Dr. Antonella Mei-Pochtler ist selbstständige Unternehmerin sowie Senior Advisor der Boston Consulting Group und Sonderberaterin des Österreichischen Bundeskanzlers. Sie verfügt über umfangreiche Expertise sowie ein globales Netzwerk in den Bereichen Strategie, Medien und digitale Transformation. Zwischen 2018 und 2020 leitete sie die Stabstelle für Strategie und Planung im österreichischen Bundeskanzleramt sowie dessen Digital-Denkfabrik. Zuvor war sie über 20 Jahre bei der Boston Consulting Group mit Fokus auf Marken und Medien beschäftigt, zuletzt als Mitglied des weltweiten Führungsgremiums. Aktuell ist Dr. Antonella Mei-Pochtler Mitglied in den Aufsichtsräten der Publicis Groupe SA (Frankreich), der Generali Group Spa (Italien) sowie der Westwing Group AG (Deutschland).

Durch die Wahl von Dr. Antonella Mei-Pochtler erfüllt der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE alle Ziele für die Zusammensetzung und das Diversitätskonzept des Aufsichtsrats sowie Anforderungen an das Kompetenzprofil (Corporate Governance Bericht S.42), die sich das Gremium gemäß den Empfehlungen des Deutsche Corporate Governance Kodex gesetzt hat.

Dr. Werner Brandt, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Ich freue mich sehr, dass Dr. Antonella Mei-Pochtler unser Gremium verstärkt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Geschäft mit Medien und Marken ist sie die ideale Besetzung. Insbesondere ihr Fokus auf Digital-Themen ist sehr wertvoll. Mit ihrer Expertise erfüllt sie unser Kompetenzprofil auf das beste."

ProSiebenSat.1 Group

ProSiebenSat.1 vereint führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Produktionsgeschäft sowie einem stark wachsenden Commerce-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.

