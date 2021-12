OTS: Sky Deutschland / Sky Q App jetzt auch für PlayStation 5 verfügbar (FOTO)

Sky Q App jetzt auch für PlayStation 5 verfügbar (FOTO) Unterföhring (ots) -

- Topaktuelle Kinofilme, die besten Serien oder exklusiver Live-Sport - mit Multiscreen in allen Räumen noch einfacher genießen - Sky Q App steht ab sofort auch allen PS5-Besitzer:innen zum Download bereit

Unterföhring, 6. Dezember 2021 - Sky Q, die mehrfach prämierte All-in-One-Plattform, ist jetzt noch flexibler nutzbar und auch für die PlayStation 5 verfügbar. Die Sky Q App steht kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung. Damit können Abonnenten das Programmerlebnis von Sky auch mit der beliebten Spielekonsole streamen.

Damit erhöht Sky weiter die Flexibilität des Multiscreen-Angebots, das zu einem Sky Q Abonnement für 10 Euro dazu buchbar ist. Bereits im Juli hatte Sky erklärt, dass Sky Q für die PS4 verfügbar ist. Zudem ist die Sky Q App für den Apple TV (Generation 4+), einen Samsung Smart TV (Modelljahr 2015+ mit Tizen Betriebssystem) und einen LG Smart TV (Web OS 2.0 oder höher) nutzbar.

Mit dem Sky Q Multiscreen Paket und der Sky Q App haben Kund:innen die Möglichkeit, ihr Programm neben dem Sky Q Receiver zeitgleich auf mehreren Bildschirmen in verschiedenen Räumen zu genießen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder den Lieblingsserien und neuesten Kinoblockbustern auf Abruf. Zudem sind die Inhalte auch über Sky Go auf mobilen Endgeräten und Laptops als Teil des Multiscreen Pakets verfügbar.

Max Konstantin Ehrhardt, Director Product & Proposition bei Sky Deutschland: "Eine tolle Nachricht für unsere Kunden und alle PS5-Besitzer:innen. Durch die Verfügbarkeit der Sky Q App auf einer der beliebtesten Spielekonsolen erweitern wir für unsere Kund:innen die Möglichkeiten, das exklusive Sky Programm noch einfacher da zu sehen, wo und wann sie wollen."

Über Sony Interactive Entertainment

Das Unternehmen Sony Interactive Entertainment (SIE) ist als weltweit führend in der interaktiven und digitalen Unterhaltung anerkannt und für die Marke PlayStation® sowie die dazugehörigen Produkte und Services verantwortlich. PlayStation hat schon seit dem Start der ersten PlayStation 1994 in Japan den Markt mit Innovationen bereichert. Zu den Produkten und Services der PlayStation-Familie gehören: PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation(TM)Store, PlayStation®Plus, PlayStation(TM)Now und die hochgelobten PlayStation-Softwaretitel von PlayStation Studios. SIE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Corporation mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, und globalen Funktionen in Kalifornien, London und Tokio.

Über Sky Q

Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) .

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien: Jens Bohl External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/5092281

OTS: Sky Deutschland