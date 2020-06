Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Urlaub/Europa

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Urlaub/Europa:

"Nun ist es an jedem Einzelnen, mit der wieder gewonnenen Freiheit verantwortungsvoll umzugehen. Nach allem, was wir bislang über das Virus wissen, ist der Aufenthalt im Freien mit Abstand, zum Beispiel am Strand, wohl nicht das Problem. Ein Problem sind Partys mit vielen Menschen auf engem Raum, noch dazu drinnen. Ein Problem kann auch der Transport in voll besetzten Flugzeugen sein. Wer sich dennoch reinsetzt, das Reise-Risiko eingeht und weit wegfliegt, muss wissen: Corona bleibt nicht zuhause, sondern fliegt mit."/yyzz/DP/he