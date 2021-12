Prodapt übernimmt in GB ansässiges Unternehmen SLR Dynamics

Übernahme wird Führungsposition von Prodapt im Bereich Vertikale Connectedness stärken und bekräftigt Engagement im Vereinigten Königreich mit Plan zur Erweiterung des Belegschaft auf 500 und Investitionen von über 50 Mio. GBP in den britischen Markt in den nächsten Jahren.

Prodapt, der führende Anbieter von Beratungs-, technischen und Managed Services im Bereich Vertikale Connectedness, gab bekannt, dass er SLR Dynamics, ein in GB ansässiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf Digitaltechnik und Automatisierungsdienste in der TMT-Branche, übernommen hat. SLR Dynamics zählt führende europäische und afrikanische Telekommunikationsdienstleister zu seinen Kunden.

Dies ist nach der Übernahme des im Silicon Valley ansässigen Unternehmens Innovative Logic im August Prodapts zweite Übernahme in diesem Jahr.

Die Übernahme von SLR Dynamics wird die Führungsposition von Prodapt in der Vertikale Connectedness stärken. Angesichts der beschleunigten digitalen Veränderungsprozesse in der TMT-Branche mit Technologien wie 5G, Cloud, SDN/NFV, Edge Computing, IoT (Internet of Things, Internet der Dinge) und KI-ML, wird die Übernahme von SLR Dynamics durch Prodapt dazu beitragen, dass den Kunden des Unternehmens weltweit verbesserte Qualität geboten wird.

„Ich freue mich, dass ich Salim und das Team von SLR Dynamics bei der Prodapt-Unternehmensgruppe begrüßen darf“, sagte Vedant Jhaver, Vorstandsvorsitzender und CEO von Prodapt. „Die Ressourcen von SLR Dynamics in den Bereichen Cloud, Sicherheit, IoT und Produktdesign werden eine wichtige Rolle spielen, wenn sich Prodapt weiterhin zum bevorzugten Partner der Befähiger der Hyperkonnektivität für die digitale Transformation entwickelt“, sagte er weiter.

Diese Übernahme wird ferner zum Erhalt von über 100 Arbeitsplätzen bei SLR Dynamics beitragen. Prodapt hat vor, sein britisches Team in den nächsten drei Jahren durch die Einstellung von weiteren 400 bis 500 Beschäftigten zu vergrößern, und plant, 50 Millionen GBP zu investieren.

Gerry Grimstone, der Minister für Investitionen, sagte: „Die Entscheidung von Prodapt, das Vereinigte Königreich als bevorzugten Investitionsstandort zu wählen, ist eine Vertrauenserklärung in die britische Wirtschaft und beweist die Stärke der gegenseitigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um hochwertige Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum in jeden Winkel des Vereinigten Königreichs zu bringen, wenn wir gestärkt aus der Pandemie hervorgehen.“

SLR Dynamics wurde im Jahr 2009 gegründet, um die Übernahme eines Angebots von vereinheitlichter Kommunikation (Unified Communications, UC) zu beschleunigen. Das Unternehmen ist inzwischen gut weitergekommen und kann auf einen beachtlichen Kundenstamm verweisen. SLR Dynamics hat erfolgreich mehrere komplexe Programme in den Bereichen UC, SDN/NFV, Cloud, Sicherheit, IoT und mobiles Geld umgesetzt.

„Bei SLR Dynamics haben wir uns schon immer darauf konzentriert, Teams mit umfassendem Fachwissen aufzubauen und unseren Kunden hochwertige Services zu liefern“, sagte Salim Raza, CEO von SLR Dynamics. „Der Zusammenschluss mit Prodapt wird es uns ermöglichen, viel umfassendere Ressourcen anzubieten, größere Aufträge anzunehmen und deutlich verbesserte Qualität für unsere Kunden bei globalen Telekommunikationsunternehmen zu liefern.“

Über Prodapt: www.prodapt.com

Prodapt fokussiert sich ausschließlich auf den Bereich vertikale Vernetzung. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSP) sowie Technologie- und digitale Plattformunternehmen im Bereich Vernetzung.

Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen anderen zusammen. Prodapts Kunden helfen heute mehr als einer Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräten, in Verbindung zu bleiben.

Prodapt hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Indien und Afrika. Es ist Teil des 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats The Jhaver Group, das über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.

Über SLR Dynamics: slrdynamics.co.uk

SLR Dynamics wurde im Jahr 2009 gegründet und verfolgt mit seiner Arbeit den Auftrag, Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) dabei zu unterstützen, so agil und beweglich wie ihre „von Geburt an digitale“ Konkurrenz zu werden. Dafür ermöglicht das Unternehmen den CSPs, entsprechend den Erwartungen ihrer Kunden neue Services, Funktionen und Versionen auf den Markt zu bringen. SLR Dynamics bringt Expertise und Erfahrung in den Bereichen IT und Networking mit, um globale Tier-1-Unternehmen bei der Einführung der allerneuesten Erfolgsmethoden für Automatisierung, Cloud, agile Produktion, DevOps und Sicherheit zu unterstützen.

