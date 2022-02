Retarus verstärkt Präsenz in der Schweiz

Ausbau des Vertriebs in der Romandie

Im Zuge seiner globalen Wachstumsstrategie baut Retarus die Präsenz auf dem Schweizer Markt weiter aus. Zusätzlich zur Schweizer Niederlassung in Frauenfeld ist der Enterprise-Cloud-Anbieter ab sofort in Genf für Unternehmen in der Westschweiz vor Ort. Als Head of Sales Romandie verantwortet dort Christian Wietbrok den regionalen Vertrieb und Kundenservice.

Retarus baut seit vielen Jahren seinen Kundenstamm in der Schweiz kontinuierlich aus. Grund dafür sind zum einen die Swiss Made Services, die höchste Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen erfüllen, wie die der DSGVO, und nach SOC 1 und SOC 2 Type II examiniert sind. Zudem setzt Retarus gezielt auf Local Processing: Die Daten von Schweizer Unternehmen und ihren Kommunikationspartnern werden gemäss Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten in einem selbst betriebenen, auditierbaren Rechenzentrum in der Schweiz verarbeitet, unter anderem nach ISO 27001 zertifiziert. Um Unternehmen in der französischsprachigen Schweiz optimalen Service zu bieten, verstärkt Retarus seine Präsenz in der Romandie.

Mehr Kundennähe und Service

Der in Genf ansässige Christian Wietbrok (47) kennt den Bedarf von Westschweizer Unternehmen bestens. Seit mehr als 15 Jahren ist er unter anderem als Consultant und Vertriebsmitarbeiter für Security-Lösungen erfolgreich in der IT-Branche tätig und berät Unternehmen bei der digitalen Transformation. Bevor Wietbrok zu Retarus kam, war er in verantwortlichen Positionen unter anderem bei der Asecus AG, Lexmark, McAfee und Verizon Business.

„Ich freue mich, dass wir mit Christian Wietbrok einen erfahrenen Vertriebsprofi gewinnen konnten, der Retarus jetzt in der Westschweiz repräsentiert“, sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. Als europäisches Unternehmen schätzen wir die kulturellen Unterschiede der Regionen und investieren in den lokalen Vertrieb und den lokalen Support für unsere Kunden. Wir setzen Vertrauen in den Markt und schaffen Arbeitsplätze. Retarus will und kann damit Spezifika aufnehmen, wie sie es in den Sektoren im Markt der Westschweiz gibt.“

Christian Wietbrok ergänzt: „Ich bin vom grossen Wachstumspotenzial von Retarus in der Westschweiz überzeugt. Ein selbst betriebenes Rechenzentrum in der Schweiz sowie Swiss Made Services sind hier wichtige Verkaufsargumente. Das gilt insbesondere für den Finanzsektor, das Gesundheitswesen und andere grosse, global tätige Organisationen. Auch die Tatsache, dass international bereits viele grosse Player dieser Sektoren zum Retarus-Kundenstamm zählen, spricht für sich.“

Über Retarus

Die retarus (Schweiz) AG ist eine Tochtergesellschaft der retarus GmbH in München. Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt – seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen über 50 Prozent der EURO STOXX 50, DAX 40 und CAC 40 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, Puma, Sixt, Stellantis, T‑Systems, Singapore Airlines und Zeiss. In der Schweiz optimieren u.a. Avectris, Dätwyler, G. Bianchi AG, Hotelplan, Lonza, Mettler-Toledo, Helvetia Versicherung, Novartis, Rieter Management, das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Swatch, Syngenta, United Grinding, UBS und V-Zug ihre Geschäftskommunikation mithilfe der Retarus Services. Weitere Informationen: www.retarus.ch

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005124/de/

Pressekontakt

Alexander Hüls

Corporate Communications

Telefon: +49 89 5528-1408

Telefax: +49 89 5528-1401

press@de.retarus.com

retarus GmbH

Global Headquarters

Aschauer Strasse 30

81549 München

Deutschland