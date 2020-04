ROUNDUP: Boddenberg soll Fraport-Aufsichtsrat führen - Hauptversammlung online

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens neuer Finanzminister Michael Boddenberg soll künftig den Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers Fraport AG leiten. Der 60 Jahre alte CDU-Politiker soll bei der Hauptversammlung am 26. Mai zunächst in das Gremium gewählt und dann als Nachfolger des ausscheidenden Karlheinz Weimar vorgeschlagen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das Land Hessen ist mit 31,3 Prozent größter Anteilseigner des M-Dax -Konzerns. Ursprünglich war für den Aufsichtsratsvorsitz Boddenbergs Amtsvorgänger Thomas Schäfer (CDU) vorgesehen, der Ende März in den Freitod ging.

Die Aktionäre können an der diesjährigen Hauptversammlung wegen der Corona-Pandemie nicht persönlich vor Ort teilnehmen. Die Veranstaltung am 26. Mai werde in voller Länge im Internet übertragen, teilte das Unternehmen mit. Die Maßnahme diene dem gesundheitlichen Schutz der Aktionäre und weiterer Beteiligter. Die Aktionäre können auf der Fraport-Internetseite ab 5. Mai unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll geben./ceb/stw/DP/jha