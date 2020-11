ROUNDUP: Ceconomy stark ins neue Geschäftsjahr gestartet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im Oktober sei eine "exzellente" Umsatzentwicklung verzeichnet worden, teilte das Unternehmen, zu dem die Märkte von Media Markt und Saturn gehören, am frühen Mittwochabend in Düsseldorf mit. Dabei habe sich das Wachstum im Vergleich zum vierten Geschäftsquartal nochmals beschleunigt. Trotz der zunehmenden Beschränkungen im Zusammenhang mit der zweiten Corona-Welle habe sich die Entwicklung in diesem Monat bislang fortgesetzt.

Die Aktie konnte am Donnerstag profitieren und legte gegen Mittag um rund 3,6 Prozent zu. Das Papier gehörte damit zu den stärkeren Werten im Kleinwertesegment SDax.

Derzeit hätten 92 Prozent aller Media-Markt- und Saturn-Geschäfte in Europa offen, erklärte das Unternehmen. Belgien ist dabei den Angaben zufolge aktuell das einzige Land, in dem alle stationären Läden geschlossen sind. Auch in Polen sind Geschäfte, die sich in Einkaufszentren befänden, zu. Abholstationen blieben hingegen geöffnet. In einigen Ländern seien zudem die Öffnungszeiten oder die Anzahl der Kunden eingeschränkt worden. Die Unsicherheit mit Blick auf die Entwicklung von Covid-19 und möglicher weiterer Verkaufseinschränkungen bleibe daher bestehen. Dennoch sei Ceconomy gut vorbereitet, um mit den kurzfristigen Unsicherheiten umzugehen.

So spielt der E-Commerce weiter eine große Rolle. Um mit eventuell sich weiter verschärfenden Maßnahmen umzugehen, hat Ceconomy Kampagnen wie etwa zum traditionell verkaufsstarken "Black Friday" verlängert, der normalerweise erst am letzten Novemberfreitag stattfindet./nas/men/jha/