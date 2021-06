RWE - Das wird ganz eng für die Bullen

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 30,020 € (XETRA)

Die RWE-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 9,12 EUR aus dem September 2015 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie bis Februar 2020 auf ein Hoch bei 34,64 EUR. Nach dem Einbruch im Februar/März 2020 erholte sie sich schnell wieder an diese Marke. Dort läuft sie trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 38,65 EUR seit Monaten seitwärts.

Dabei hat sich eine wichtige Unterstützung bei 30,03 EUR herausgebildet. Gestern schloss die Aktie minimal darunter. Heute eröffnet sie aber leicht darüber.

Verkaufswelle droht

Kommt es in der RWE-Aktie zu einem stabilen Rückfall unter 30,03 EUR, dann wäre die Bewegung der letzten Monate eine größere Topformation. In diesem Fall wäre mit Abgaben bis ca. 23,33 EUR zu rechnen. Ein Ausbruch über 31,72 EUR würde die Gefahr einen baldigen Rückfalls unter 30,03 deutlich abmildern und sogar auf eine kleine Bodenbidung hindeuten, in deren Folge die Aktie wieder einmal in Richtung 34,64 EUR ansteigen könnte.

Fazit: Die RWE-Aktie steht kurz vor einem größeren Verkaufssignal. Danach dürfte die Aktie mehrere Wochen deutlich unter Druck stehen.

RWE AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)