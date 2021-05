RWE und BASF wollen beim Klimaschutz kooperieren

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE und der Chemieriese BASF wollen ihre Kräfte beim Klimaschutz bündeln.

Die Unternehmen kündigten am Montag eine strategische Zusammenarbeit an, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Details wollen RWE-Chef Markus Krebber und BASF-Boss Martin Brudermüller am Freitag vorstellen. Mit einem Statement dabei sei auch der Chef der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis. Die Unternehmen wollen sich mit Milliardeninvesitionen umweltfreundlicher aufstellen. RWE will bis 2040 klimaneutral sein, BASF bis 2050.