SAP-Chef - Corona-App wurde 6,5 Millionen Mal heruntergeladen

Wangerooge (Reuters) - Die am Dienstag in Deutschland gestartete Corona-Warn-App ist inzwischen 6,5 Millionen Mal heruntergeladen worden, wie der Chef des an der Entwicklung beteiligten Softwarekonzerns SAP, Christian Klein, am Mittwoch zu Journalisten sagte.

Die Anwendung ist seit Dienstagmorgen in den App-Stores von Apple und Google verfügbar. Sie wird zunächst auf Deutsch und Englisch angeboten. Die Warn-App, mit der die Kontakte Infizierter verfolgt werden können, soll vor allem eine zweite Covid-19-Welle verhindern.