SAP - Kaufwelle kann weitergehen

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 116,220 € (XETRA)

SAP vermeldete in der letzten Wochen Zahlen. Danach riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 112,46 EUR und 113,30 EUR. Sie kletterte auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung seit 02. November bei 118,00 EUR.

Anschließend kam es zu Gewinnmitnahmen. Dabei behauptete sie sich aber über der wichtigen Marke bei 111,98 EUR und damit über dem bisherigen Hoch in der Aufwärtsbewegung seit November. In den letzten beiden Tagen zog die Aktie bereits wieder leicht an.

Rally intakt

Das Chartbild der SAP-Aktie macht weiterhin einen bullischen Eindruck. Ein Anstieg in Richtung 125,04 EUR ist möglich. Es könnt sogar zu einer Ausdehnung der Rally in Richtung Allzeithoch bei 143,32 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 200 bei aktuell 116,12 EUR abfallen, dann könnte der Wert in Richtung 14,50-104,00 zurücksetzen.

Zusätzlich lesenswert:

CARL ZEISS MEDICTEC - Aktie weiter im Rallymodus

SIEMENS - Rally gewinnt an Dynamik

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

SAP

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)