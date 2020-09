SARTORIUS - So langsam wird sie fällig

An der Sartorius-Aktie habe ich mir bereits wiederholt die Zähne ausgebissen. Der Wert scheint unkaputtbar, markierte auch infolge der letzten Chartbesprechung Anfang August weitere Hochs. Doch großes Momentum zur Oberseite kam nicht mehr auf. Anfang September dann das erste Ausrufezeichen der Bären: An einem einzigen Tag verlor der Wert prozentual zweistellig. Dieser Rutsch könnte den Beginn einer größeren Korrekturwelle markieren.

Denn interessanterweise hat sich an den Argumenten aus der Augustanalyse nichts verändert. Die Bewertung der Aktie ist weiter astronomisch, aus technischer Sicht wurden die Divergenzen in den Indikatoren noch einmal untermauert, denn keines der neuen Allzeithochs wurde auf Indikatorenbasis bestätigt.

Zuletzt scheiterte der TecDAX-Titel am Widerstand bei 347,80 EUR, womit sich die rechte Schulter einer großen Topformation augebildet hat. Die Nackenlinie der potenziellen S-K-S attackiert der Wert im heutigen Handel. Die Bullen müssen nun alles daran setzen, die Unterstützungszone zwischen 319,60 und 314,40 EUR zu halten. Ansonsten dürfte sich eine zweite Korrekturwelle nach unten entlanden, die die Aktie wieder in den Bereich des EMA200 um 280 EUR zurückbringen könnte. Das rechnerische Kursziel aus der potenziellen S-K-S liegt ebenfalls in diesem Kursbereich.

Berappelt sich der TecDAX-Titel dagegen einmal mehr und steigt über 347,80 EUR, wäre das Szenario zu verwerfen. Das Hoch bei 364,60 EUR stellt in diesem Fall das nächste Kursziel dar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,83 2,27 2,62 Ergebnis je Aktie in EUR 2,45 3,24 4,26 Gewinnwachstum 32,24 % 31,48 % KGV 134 101 77 KUV 11,7 9,5 8,2 PEG 3,1 2,4 Dividende je Aktie in EUR 0,71 0,92 1,11 Dividendenrendite 0,22 % 0,28 % 0,34 % *e = erwartet

Sartorius-Aktie

