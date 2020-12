Seitwärtstrend im Dax, BASF darf Pigment-Tochter verkaufen

Während sich der Dax selbst heute kaum bewegt, geben Einzelwerte den Ton an. So zieht die Aktie von BASF an, und das aus gleich zwei Gründen. Auch RWE legt wieder zu.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007037129, IE00BZ12WP82, DE000BASF111,